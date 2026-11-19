一名婦人「衝紅燈」時遭小巴撞上及輾過雙腿，送院後不治。肇事小巴司機事後進行呼氣測試，發現酒精含量超出限制，案件今日(19日)於區域法院判刑。暫委法官梁嘉琪判刑時指，當時被告體內酒精濃度超標四倍，認為本案屬特別嚴重，而且案發在行人過路處，均屬加刑因素，終判囚25個月、停牌7年半及須自費參與駕駛改進課程。 被告吳國成(56歲)，承認一項危險駕駛導致他人死亡及一項酒後駕駛罪。案情指，2024年10月9日，被告駕駛涉事小巴行駛至曉光街及秀明道交界，並停在行人過路處附近，當交通燈號轉為綠燈時開車駛出路口，但陳姓女事主急步橫過行人過路處，遭小巴車頭右方撞上及後輾過雙腿，而當時行人過路處的燈號為紅燈。

被告有所感覺遂停車，見女事主倒臥在小巴後方，當救護員到場時女事主已陷入昏迷，送院搶救後不治。驗屍報告顯示，死者頭部創傷、顱骨骨折及腦部創傷等。被告在警誡下稱，當時交通燈號轉為綠燈於是開車，不知道死者從何處衝出來。警員注意到被告滿面通紅及身上有酒氣，進行呼氣測試後發現其體內酒精濃度達到每100毫升內有84至95微克的酒精。被告稱案發前一晚在便利店飲了數罐雞尾酒。 體內酒精濃度超標四倍 辯方指，本案是因被告一時不集中引致，當時反應時間有限，而被告無超速或違規，事後即時停車，故辯方認為案情非同類中最嚴重，應屬中度罪責。惟梁官指，行車紀錄儀顯示案發時無乘客但播放音響，當日天氣良好之下駕駛公共小巴，交通流量中等，其視線沒有阻擋，明顯是一時不專注而沒有留意左邊行人。

梁官直言本案屬特別嚴重的危駕致死案，被告體內的酒精濃度超標四倍，屬第三級，但仍選擇駕駛和準備接載乘客，最終就兩罪判入獄26個月，鑑於被告好酒導致肝臟受損及影響精神狀況，目前等待肝移植，酌情扣減1個月，終判入獄25個月、停牌7年半及須自費上駕駛改進課程。 案件編號：DCCC1770/2025