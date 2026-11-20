隨著政府在《2026年施政報告》及《香港第一個五年規劃》中提出了發展及專業化體育產業，以及加強體育總會管治的目標，體育在香港的發展中扮演愈來愈重要的角色。由香港賽馬會與香港公司治理公會、港協暨奧委會，以及廉政公署攜手組成的「體育管治誠信聯盟」，日前於跑馬地馬場舉行年度香港體育管治及誠信論壇，Jessie亦有參與其中，獲益良多。 馬會慈善信託基金於去年八月審批撥捐逾3,100萬港元，支持兩項重點計劃，以提升本地體總的管治水平、營運能力及透明度，包括「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」。今次年度論壇正是計劃的活動之一，邀請專家參與、交流及分享經驗，致力長遠將香港打造為體育治理的領導者。

當日論壇雲集本地體育總會及體育界代表、政府及執法機構的代表探討如何從認證到實踐體育管治及誠信。主禮嘉賓包括：香港特區政府文化體育及旅遊局體育專員莊敏婷、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、廉政公署防止貪污處處長李景文、特許公司治理公會會長兼香港公司治理公會前會長馬琳；及香港賽馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠。

體育專員莊敏婷在論壇上致辭時表示，隨著近年中國香港運動員在國際賽場上屢創佳績，體育盛事越見蓬勃，社會大眾對體育總會的管治亦有更高期望。她指良好管治是香港體育健康發展的基石，並鼓勵體育總會將此理念實踐於機構的日常決策與運作之中。 馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠表示，隨著政府在《2026年施政報告》及《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（ 2026-2030年）》中提出了發展及專業化體育產業，以及加強體育總會管治的目標，體育在香港的發展中扮演愈來愈重要的角色。作為全球馬匹體育的領導者，馬會一直視誠信為核心價值，並深信健全的管治架構、清晰的規則，以及有效的誠信管理機制，能夠令公眾建立信心。

首場小組討論由香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心副總監（公司管治）胡家慈主持，就「從培訓到實踐管治制度：管治架構與合規基礎知識」分享其真知灼見。 第二場小組討論則圍繞誠信管治框架與風險管理實務。講者包括：廉政公署總防貪主任何嘉麗、香港公司治理公會總裁林曉嵐、香港賽馬會受薪董事郭子貽、中國香港欖球總會主席黎志豪，以及中國香港投球總會行政總裁林嘉文。

此外，賽馬會香港公司治理公會體育企業管治證書課程畢業典禮亦於同場舉行。課程提供有關提升治理知識的培訓，內容結合馬會在賽馬道德、誠信及體育管治方面的實踐，以及體育治理的策略規劃，與體育總會的法律監管等。近600名參加者在今年三月至七月期間完成共18小時的專業認證課程，當中約三分之二來自本地體育總會及體育組織。 Jessie聽聞新一屆體育企業管治證書課程將會招募新學員，有意報名的體育總會及體育界等代表，記得留意稍後公佈，把握機會參加！

體育企業管治證書課程2026學員大合照

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