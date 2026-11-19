宏福苑大火揭示樓宇維修招標的弊病，政府宣布成立「樓宇維修支援及服務局」，為業主提供招標支援服務。政府早前宣布預留3億元作支援該服務，根據發展局提交的文件指出，由於全新支援服務的成本較高，建議將現時「招標妥」餘下的1.13億元，撥至全新服務，即合共撥款逾4億元。其中3.13億元將用作為業主提供新服務費用的寬減資助，初步建議集中資助差餉租值較低的第一級別樓宇。

發展局在文件中表示，初步建議該筆3.13億元撥款優先資助應課差餉租值較低的「第一級別」樓宇或屋苑的業主，即市區單位每年應課差餉租值平均數是少於18.7萬元，或新界區少於14.3萬元。局方預計，第一級別樓宇涵蓋全港八成樓齡30年或以上的私人住宅及綜合用途樓宇；至於餘下兩成樓宇，則建議支付全費。局方將適時公布收費和資助細節。

局方在文件中交代樓宇維修支援及服務局成立的細節。文件提到，該局成立初期將優先聚焦數項工作，包括按政府策略制訂及更新樓宇維修措施，以及向業主提供全新支援服務並定期檢視及優化等；亦會優先處理原有「招標妥」約 1,800個尚未委聘承建商的維修工程。