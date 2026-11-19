一名男子去年在屯門小欖村涉以鐮刀襲擊黑色混種狗「小黑」，導致其受傷最終死亡，他早前否認一項殘酷對待動物罪，案件今日(19日)於屯門裁判法院裁決。暫委裁判官李栩政指，被告狗隻「多寶」多處受傷，案發前曾與「小黑」起衝突，傷勢或遭「小黑」及另外2隻狗一同襲擊造成，因此未能排除被告用利器襲擊「小黑」以保護「多寶」，因此裁定罪名不成立。
被告陳貴發(現年63歲)，退休人士，被控於2025年11月14日，在屯門小欖村2A號外用鐮刀襲擊狗隻，導致牠受傷，受到不必要的痛苦。他受審時曾出庭作供稱，案發時有3隻狗噬咬愛犬致渾身浴血，在他吆喝3狗後，黑狗眼神兇狠望住，並齜牙衝向他，又咬向其小腿，被告遂揮手去擋，混亂間鐮刀擊中黑狗。
關於自身動作的證供不合理
李官認為被告不是誠實可靠的證人，其證供有違常理，例如被告在警誡供詞稱遭「小黑」撲向自己，惟作供時指只是衝向自己而無「撲」，聲稱以為警員指「撲」的意思就是衝，解釋牽強；另外被告供稱擋住黑狗，而警員卻寫成「劈」，解釋因為警員不懂寫「擋」字，說法同樣令人難以信服。至於「小黑」僅背部正中間受傷，若「小黑」衝向被告，正常會用鐮刀向「小黑」頭部揮舞，背脊不會中刀，即使小黑只是衝過來想咬被告，被告也難以在無受傷的情况下擊中「小黑」，可見其關於自身動作的證供不合理，故不接納被告證供。
不排除愛犬遭襲擊
然而李官指證據顯示被告狗隻「多寶」多處受傷，而案發前與「小黑」曾起衝突，其傷勢或遭「小黑」及另外2隻狗一同襲擊造成，法庭未能排除被告是在電光火石間保護「多寶」而曾擊中「小黑」，涉及的武力或符合相稱性。基於疑點利益歸於被告，終裁定罪名不成立。
案件編號：TMCC836/2026