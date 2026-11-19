一名男子去年在屯門小欖村涉以鐮刀襲擊黑色混種狗「小黑」，導致其受傷最終死亡，他早前否認一項殘酷對待動物罪，案件今日(19日)於屯門裁判法院裁決。暫委裁判官李栩政指，被告狗隻「多寶」多處受傷，案發前曾與「小黑」起衝突，傷勢或遭「小黑」及另外2隻狗一同襲擊造成，因此未能排除被告用利器襲擊「小黑」以保護「多寶」，因此裁定罪名不成立。

被告陳貴發(現年63歲)，退休人士，被控於2025年11月14日，在屯門小欖村2A號外用鐮刀襲擊狗隻，導致牠受傷，受到不必要的痛苦。他受審時曾出庭作供稱，案發時有3隻狗噬咬愛犬致渾身浴血，在他吆喝3狗後，黑狗眼神兇狠望住，並齜牙衝向他，又咬向其小腿，被告遂揮手去擋，混亂間鐮刀擊中黑狗。