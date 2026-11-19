虐兒個案時有發生，防止虐待兒童會今日公布，2025/26年度合共接獲1,136宗舉報及查詢，當中216宗為懷疑虐兒個案，涉及241名兒童，其中3至5歲為最高危的組別；受虐類型以身體虐待最多，佔50%，性侵犯佔比則由前一年度的4%倍增至8%。該會建議加強《強制舉報虐待兒童條例》落實、全面禁止體罰，並盡早訂立「沒有保護罪」。
防止虐待兒童會於2025/26年度，合共收到1,136宗熱線舉報及查詢，家庭成員來電共761宗，當中610宗來自母親、81宗來自父親、50宗來自親戚或朋友、20宗來自懷疑受虐兒童，另有4宗為懷疑施虐者求助。接獲的舉報及查詢中，有216宗屬於懷疑虐兒個案，涉及241名兒童；年齡分佈以3至5歲兒童最多，有65人，其次為6至8歲，有42人；懷疑施虐者共涉及256人，逾七成屬家庭成員，當中33%為母親、23%是父親等。
受虐類型方面，身體虐待佔整體懷疑個案的50%，比例最高；其次為疏忽照顧，佔22%。涉及性侵犯的個案比例則由2024/25年度的4%，倍增至8%。至於懷疑虐兒成因，68%與懷疑施虐者、家長或照顧者相關，包括欠缺育兒及管教技巧、對孩子期望過高等。
家長缺支援 易向子女發洩
防止虐待兒童會總幹事婁小君表示，防止虐待兒童會總幹事婁小君指出，3至5歲與6至8歲懷疑個案較多，部分原因與學前兒童步入小學階段有關。不少家長面對工作與生活雙重壓力，若缺乏家人支援，容易將負面情緒發洩在子女身上；亦有家長反映，子女在幼稚園升小一等轉銜階段適應困難，令親子雙方感到焦慮與壓力，部分兒童則沉迷互聯網及電子產品，加劇親子衝突。
「忘憂草」計劃資深義工Amy分享跟進媽媽阿鳳（化名）的經歷。阿鳳獨力撫養14歲大女兒及3歲小兒子，大女兒正值青春期，母女溝通困難、衝突不斷，加上育兒與生活壓力沉重及家庭情況複雜，阿鳳情緒常有劇烈波動。
Amy表示，家訪時除陪伴阿鳳傾談日常生活點滴、讓她抒發情緒外，亦引導她覺察與整理負面感受，減低壓力累積至失控爆發的風險。她提到，最深刻的是每次家訪尾聲，「見到阿鳳眉頭不再緊鎖，慢慢重拾笑容，整個人變得輕鬆自在」，有助減少將情緒壓力轉移至子女身上。
促訂沒有保護罪 針對知情不報
另外，《強制舉報虐待兒童條例》於今年1月實施後，增加社會對保護兒童的關注。該會過去一年接獲公眾及鄰舍舉報與諮詢達221宗，較前一年度多32宗。為進一步保護兒童，防止虐待兒童會主席張志雄建議，加強《強制舉報虐待兒童條例》落實，並推動全面禁止體罰。他同時促請盡早訂立「沒有保護罪」，針對照顧者明知兒童有生命危險或將受嚴重傷害，卻知情不報且未採取行動保護兒童的情況。