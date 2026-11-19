虐兒個案時有發生，防止虐待兒童會今日公布，2025/26年度合共接獲1,136宗舉報及查詢，當中216宗為懷疑虐兒個案，涉及241名兒童，其中3至5歲為最高危的組別；受虐類型以身體虐待最多，佔50%，性侵犯佔比則由前一年度的4%倍增至8%。該會建議加強《強制舉報虐待兒童條例》落實、全面禁止體罰，並盡早訂立「沒有保護罪」。

防止虐待兒童會於2025/26年度，合共收到1,136宗熱線舉報及查詢，家庭成員來電共761宗，當中610宗來自母親、81宗來自父親、50宗來自親戚或朋友、20宗來自懷疑受虐兒童，另有4宗為懷疑施虐者求助。接獲的舉報及查詢中，有216宗屬於懷疑虐兒個案，涉及241名兒童；年齡分佈以3至5歲兒童最多，有65人，其次為6至8歲，有42人；懷疑施虐者共涉及256人，逾七成屬家庭成員，當中33%為母親、23%是父親等。