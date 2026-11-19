香港於2024年首次發現恐龍化石，一度在全城掀起熱潮。由古物古蹟辦事處主辦的「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」明日(20日)起於香港文物探知館正式開放，展覽匯聚66組珍貴展品，不僅悉數展出於香港赤洲出土的恐龍骨骼化石，更首度在港展出多達34組國家一級重點保護古生物化石。研究團隊推斷，赤洲出土的化石源自同一隻接近成熟、全長逾20米的巨型蜥腳類恐龍。

展覽劃分為「上古起龍吟」、「巨龍出赤洲」、「群龍居南國」、「龍跡遍神州」及「新生現南灣」五大展區。其中，「巨龍出赤洲」集中展示早前於探知館庭院「恐龍會客室」完成清修的赤洲化石，標本涵蓋右側髂骨、恥骨、股骨及前部尾椎部分。展覽特別將相關骨骼重新拼湊成恐龍腿部形態，並配以巨型恐龍腳模型作參照；而原本用作清修化石的「恐龍會客室」亦已搖身一變成為互動遊戲區，讓遊人從玩樂中認識巨型蜥腳類恐龍知識。

