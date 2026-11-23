走出陰霾重塑生命故事 香港小童群益會「攜晴計劃」陪伴缺課青年尋回自信

近年香港青少年面對人際關係、校園社交及學業壓力日益沉重，不少年輕人因情緒困擾而選擇逃避，甚至出現持續缺課及自我封閉的情況。傳統的輔導方式往往著重於「勸導復學」，卻容易忽視孩子背後所承受的創傷與焦慮。香港小童群益會推出的「攜晴計劃」，正為這群身處困境的青年及焦慮無助的家長，提供一個安全、低壓且非批判的第三空間，讓他們按自己的步伐療傷 ，重新找回生命的可能性。

擺脫標籤與焦慮 建立無壓力的「安全避風港」 「攜晴計劃」的核心在於「陪伴、承載與同行」，負責計劃的註冊社工郭詠怡女士、吳圓春女士及蘇恆達先生指出，缺課青少年在學校與家庭中承受著巨大壓力與期望 。當孩子無法回校時，家長往往因焦慮與孩子陷入衝突，令親子關係更趨緊張。 「攜晴計劃」打破傳統常規，不急於要求參加者立即復學，而是提供多元化的興趣活動，例如手藝創作、甜品製作、咖啡拉花及室內射擊等，並透過舒服自在的環境提升參與動機。三位社工表示，許多青年在成長過程中感到未被理解和接納，在傳統環境中感到被否定，但在計劃中能找到有相近經歷的「同路人」，彼此傾訴與理解，從而消除孤單感，慢慢積累自信。

藝術與敘事實踐 Moss從封閉心扉到笑對人生 就讀中三的受訪青年Moss（化名），曾因校園人際關係問題被同學排斥與取笑，因而出現嚴重的社交恐懼及情緒困擾，每逢上學前便情緒低落，甚至無法回校，更一度出現自傷行為。剛參與計劃時 ，Moss面帶愁容、甚少主動表達個人感受，但在社工的引導與小組夥伴的陪伴下，逐漸在不同活動中打開心扉。Moss分享自己創作的藝術作品「隨心島」， 島上設有代表指引方向的路標 、可供休息的床鋪，以及可以「打走惡霸」的道具。透過將內心壓抑的感受轉化為藝術創作，Moss找到安全的表達媒介。她坦言，以前身處困局時「一粒字都唔想講」，但現在變得更有自信，願意與人交流，甚至在面臨升學抉擇時，也能清晰探索自己的喜好與發展方向。

Moss的媽媽亦感受到女兒的顯著轉變。她回憶道，以前女兒只要遇到不合意的事便會極度生氣，如今即使遇到手作被燙壞等不如意經驗，也能以輕鬆態度笑著面對。這份釋懷讓媽媽感到喜出望外，亦讓她看見改變的曙光。 親職角色的反思 家長放過自己才能擁抱孩子 Moss媽媽坦承，當初面對女兒缺課時極度焦慮，一心只想「逼女兒正常上學」，結果導致母女關係陷入僵局，女兒甚至躲在床上，不敢與她正面接觸。參與計劃後，媽媽從社工與活動中深受啟發，學會了放下執著、放鬆自己。「以前以為做家長要把小朋友放在第一位，後來才明白，原來家長要把自己放在第一位。放過自己、學會放鬆，小朋友自然也會跟著放鬆。」Moss媽媽分享道。她學會做一名耐心的聆聽者，給予女兒空間，母女關係亦隨之大幅改善。她鼓勵其他有類似經歷的家長「不要害怕求助」，只有主動說出來，外界的資源與支援才能及時伸出援手。

邁向國際研討會 倡議社區多方協作共創出路 三位社工即將於「香港小童群益會90周年國際研討會」中分享「攜晴計劃」的實務經驗與「藝術敘事實踐」的成果，期盼與業界專業人士交流並推廣相關模式。他們指出，缺課青年容易被社會邊緣化及遺忘，但只要給予適當的喘息時間與安全支援，青年人完全有能力重塑生命意義。他們期望藉由國際研討會的交流平台，喚起學校、家長、青少年服務機構及社會各界對缺課青年困境的關注，為這群年輕人織就一張更完善的支援網絡，讓每一位受情緒困擾的青年都能重見晴天。

香港小童群益會90周年國際研討會 「促進心理健康 – 數碼時代的科技與人本連結」 日期 2026年12月16日（星期三） 時間 上午9時至晚上6時 地點 灣仔駱克道3號香港小童群益會總部（實體及線上混合形式） 價錢 正價 — 全日 $300 / 半日 $150 全日制學生特惠 — 全日 $50 研討會截止報名日期：30/11/2026（星期一）

攜晴計劃 查詢 電話 港島區 賽馬會海怡青少年綜合服務中心 2552 2111 九龍東 賽馬會秀茂坪青少年綜合服務中心 2348 0636 九龍西 美孚青少年綜合服務中心 2741 6294 新界東 賽馬會大埔青少年綜合服務中心 2651 4987