行政長官李家超昨在深圳出席APEC領導人非正式峰會，他亦在會議期間先後與多個經濟體領袖會面，並進行雙邊會談。他會見傳媒時表示，透過參與APEC會議及相關活動，香港取得五大成果，包括深化與APEC成員經濟體交流、鞏固與東盟成員國關係等。 李家超表示，今年是APEC「中國年」，國家已經成功舉辦超過300場各級別會議和活動，達成多份聲明和成果文件。他表示，出席APEC會議達致5個成果。其一是貢獻香港力量，積極參與並支持國家成功舉辦APEC會議。李家超指，今次香港派出歷來最大規模代表團到深圳出席APEC領導人會議周，其中商界超過50人，涵蓋金融服務、進出口、地產和交通等領域，他們直接與其他經濟體商界代表交流，支持國家重要主場外交活動。

李家超又指，二是深化與APEC成員經濟體交流。他表示，APEC成員經濟體是香港重要貿易夥伴，貿易往來佔香港外貿總值的87%。會議期間，透過APEC會議與活動，與不同經濟體領導人交流，包括馬來西亞、越南、文萊、泰國、智利、秘魯和新加坡的領導人會面並進行雙邊會談，討論雙方共同關注的議題，建立更深入的夥伴關係。 他稱，三是鞏固與東盟成員國關係，李家超與5位東盟成員國領導人面對面會談。他說，香港積極尋求加入RCEP，與他會面的領導人均表示繼續支持香港盡快加入RCEP。李家超指，香港已準備就緒，隨時可與「RCEP加入工作組」見面討論加入RCEP事宜。

四是進一步拓展和探索新興市場。他說，昨日與智利總統共同見證香港與智利簽署工作假期計劃協議，這是香港首次與拉丁美洲國家合作推出的工作假期計劃，讓香港年輕人可以有一年的簽證去拓闊視野，獲得外地生活和工作經驗，促進兩地的聯繫和友誼。 五是說好粵港澳大灣區故事，說好香港故事。李家超表示，APEC在大灣區核心城市深圳舉行，充分展現大灣區在國家高水平對外開放窗口的實力與魅力。會議期間，他向各國代表推廣大灣區發展機遇及香港優勢。

與黃循財會面 李介紹北都機遇與五年規劃 此外，李家超昨先後會晤秘魯總統藤森慶子和新加坡總理兼財政部長黃循財，並進行雙邊會談。李家超對藤森慶子表示，香港已將秘魯視為非常緊密的貿易夥伴，秘魯現已成為香港在拉丁美洲的第六大貿易夥伴，雙邊貿易額達到6億美元，還有很大的合作空間。他又對藤森慶子在今年7月當選總統表示祝賀，並邀請對方到訪香港。 李家超其後會晤黃循財。李家超表示，今次是自3月黃循財訪港以來的第二次會面，新加坡明年將接任東盟輪值主席國，他感謝新加坡繼續支持並推動香港早日加入RCEP。李家超向黃循財介紹《香港第一個五年規劃》及北部都會區帶來的機遇，並歡迎新加坡公私營界別發掘商機。