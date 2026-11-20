假客服騙案湧現，市民即使接到「2」或「3」字頭來電號碼，亦不代表來自可信機構。警方指，今年首9個月接到近3.5萬宗詐騙案，近三成為電話騙案，涉款19億元。警方月初展開行動，打擊電話騙案及相關洗黑錢活動，共拘捕123人，涉及108宗騙案，涉案金額約6,800萬元，並凍結180萬元犯罪得益。

警方表示，今年1至9月共錄得34,679宗詐騙案，佔整體罪案約五成，涉款60.2億元；其中近三成、即9,999宗為電話騙案，涉及損失約19.4億元。今年8月更錄得有紀錄以來單月最高電話騙案數字，超過2,000宗。 警方指，假冒客服仍是最常見電話騙案手法，佔整體電話騙案約六成。騙徒冒認零售商戶、購物平台、物流公司或客服中心致電市民，訛稱訂購貨品或服務出現問題需要賠償，再以「驗證身份」為由誘騙事主轉帳。部分騙徒更掌握受害人姓名、電話及購物紀錄，增加可信性。警方已就相關資料外洩風險與私隱專員公署展開調查。

警方又發現，騙徒經常利用「2」字頭或「3」字頭號碼假扮傳統固網電話，但實際上不少屬透過互聯網平台運作的網絡電話。警方指，有不法分子以個人或公司名義申請大量電話號碼，再交由詐騙集團使用，以低成本建立電話騙案中心，大量撥出詐騙電話。

拘123人 涉108騙案 涉款6,800萬 警方商業罪案調查科聯同各總區於11月初起展開代號「石階」的行動，拘捕95男28女，年齡介乎14至75歲，大部分為傀儡戶口持有人，或涉及詐騙電話的電話號碼登記人，涉串謀詐騙、以欺騙手段取得財產和洗黑錢等罪行；估計涉及108宗騙案，包括假冒官員、假冒客服、猜猜我是誰和低息貸款騙案，涉款約6,879萬元，警方凍結180萬元犯罪得益。 行動中，警方搗破一個利用觀塘及紅磡工廈單位作掩飾的詐騙電話操作中心，在場拘捕一名47歲本地男子，並檢獲兩部俗稱「貓池」的電話卡數據機。警方指，集團透過收集大量電話卡插入設備後集中管理，涉案「貓池」在1小時內已錄得217個撥出電話，當有市民接聽後，來電會經網絡轉駁至其他地點的電騙中心，由騙徒進一步行騙。

利用空殼公司申固網轉網絡電話行騙 另外，西九龍總區科技及財富罪案組調查一宗假冒支付寶客服騙案時，揭發一個電話中轉中心。警方相信，集團利用空殼公司向本地電訊商申請大量固網電話號碼，再接駁至網絡電話系統，由境外詐騙中心遙距操控撥出電話，令來電顯示為本地「2」或「3」字頭號碼。警方指，由去年12月至今已有33人受騙，損失約400萬元，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。 警方呼籲市民接獲自稱客服來電時，應先掛斷電話，透過官方渠道核實，切勿按指示轉帳、提供驗證碼或下載來歷不明程式；並提醒市民切勿出售或借出以自己名義登記的電話卡，以免被犯罪集團利用。