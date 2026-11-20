聖誕還有一個月就來臨，市面氣氛漸濃，港九多處已見到聖誕布置。當中由旅發局由即日起至明年1月5日舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，活動首次將焦點活動「香港冬日小鎮」擴展至中環、尖沙咀及銅鑼灣三處。

在尖沙咀冬日小鎮，鐘樓及文化中心上演「冬日星光音樂會」，由企鵝、松鼠等卡通動物透過點唱機演繹聖誕樂曲；藝術館及太空館外牆則呈獻「極光幻境」燈光騷，藝術館披上極光色彩，太空館化身巨型水晶球，配搭逾7,000盞燈球燈海。活動由即日起至明年1月5日每晚7至11時舉行，12月24至27日、1月1及2日延長至凌晨1時，12月31日則暫停開放。中環皇后像廣場變身「冬日小鎮．中環」免費開放，場內豎起22米高巨型聖誕樹，並設12米長經典蒸汽火車、熱氣球航站等打卡位，逢周四至日更設聖誕市集。入夜後，滙豐總行、終審法院等9幢地標每晚7時至11時每半小時上演光影匯演。