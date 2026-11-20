宏福苑大火揭示樓宇維修招標的弊病，政府宣布成立「樓宇維修支援及服務局」，為業主提供招標支援服務。政府早前宣布預留3億元作支援該服務，根據發展局提交的文件指出，由於全新支援服務的成本較高，建議將現時「招標妥」餘下的1.13億元，撥至全新服務，即合共撥款逾4億元。其中3.13億元將用作為業主提供新服務費用的寬減資助，初步建議集中資助差餉租值較低的第一級別樓宇。 發展局在文件中表示，初步建議該筆3.13億元撥款優先資助應課差餉租值較低的「第一級別」樓宇或屋苑的業主，即市區單位每年應課差餉租值平均數是少於18.7萬元，或新界區少於14.3萬元。局方預計，第一級別樓宇涵蓋全港八成樓齡30年或以上的私人住宅及綜合用途樓宇；至於餘下兩成樓宇，則建議支付全費。局方將適時公布收費和資助細節。

局方在文件中交代樓宇維修支援及服務局成立的細節。文件提到，該局成立初期將優先聚焦數項工作，包括按政府策略制訂及更新樓宇維修措施，以及向業主提供全新支援服務並定期檢視及優化等；亦會優先處理原有「招標妥」約1,800個尚未委聘承建商的維修工程。 文件亦提到，樓宇維修支援局將提供免費服務和標準收費服務，服務範圍涵蓋與公共衛生和結構安全相關的樓宇公用部分的維修工程，包括「強制驗樓計劃」的工程，惟不包括如美化大堂及改善會所等的工程。其中免費服務包括免費公開3張「預審名單」、招標文件範本及工程合約範本，以及過去工程造價數據。標準收費服務則會提供全流程服務，包括預早代辦招聘驗樓顧問、就委聘監督顧問和承建商為業主代辦招標和評標等。當局又指，日後申領政府維修資助的業主，必須採用標準收費服務。

預審名單收650宗申請 年底公布合資格者 籌備工作方面，政府自今年9月底接受業界申請加入「預審名單」，截止前共收到650宗加入3張「預審名單」的申請，目標在今年底陸續公布符合資格的顧問及承建商。招聘方面，預計初期需要約70名具備專業資格的員工提供全新支援服務，以及約20名員工提供行政支援。此外，亦預計需要約70名員工專責個案管理及聯絡，正與市建局商討人手轉移安排。 局方預計，今年年底前成立樓宇維修支援及服務局，包括完成該局的註冊和董事局委任，並於明年1月起指派驗樓顧問，首季內為業主就項目招標。