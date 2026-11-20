虐兒個案一宗亦嫌多。防止虐待兒童會昨公布，上年度共接獲1,136宗舉報及查詢，當中216宗為懷疑虐兒個案，涉及241名兒童，3至5歲屬最高危組別；個案中逾70%懷疑施虐者為家庭成員，半數屬身體虐待個案，性侵犯佔比亦由前一年度的4%倍增至8%。該會建議全面禁止體罰，並盡早訂立「沒有保護罪」，針對照顧者知情不報，避免悲劇發生。

防止虐待兒童會於2025/26年度，合共收到1,136宗熱線舉報及查詢，761宗為家庭成員致電，當中20宗來自懷疑受虐兒童；另有4宗為懷疑施虐者主動求助。接獲的舉報及查詢中，有216宗屬於懷疑虐兒個案，涉及241名兒童；年齡以3至5歲兒童最多，有65人，其次為6至8歲，有42人；懷疑施虐者則涉及265人，逾七成屬家庭成員，主要是父母。