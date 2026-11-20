虐兒個案一宗亦嫌多。防止虐待兒童會昨公布，上年度共接獲1,136宗舉報及查詢，當中216宗為懷疑虐兒個案，涉及241名兒童，3至5歲屬最高危組別；個案中逾70%懷疑施虐者為家庭成員，半數屬身體虐待個案，性侵犯佔比亦由前一年度的4%倍增至8%。該會建議全面禁止體罰，並盡早訂立「沒有保護罪」，針對照顧者知情不報，避免悲劇發生。
防止虐待兒童會於2025/26年度，合共收到1,136宗熱線舉報及查詢，761宗為家庭成員致電，當中20宗來自懷疑受虐兒童；另有4宗為懷疑施虐者主動求助。接獲的舉報及查詢中，有216宗屬於懷疑虐兒個案，涉及241名兒童；年齡以3至5歲兒童最多，有65人，其次為6至8歲，有42人；懷疑施虐者則涉及265人，逾七成屬家庭成員，主要是父母。
此外，強制舉報虐待兒童條例自今年1月20日實施以來，錄得221宗公眾或鄰居的舉報及諮詢，專業人士則佔147宗。
懷疑虐兒個案中，身體虐待個案比例最高，佔50%；其次為疏忽照顧，佔22%；涉及性侵犯的個案比例則由2024/25年度的4%，增至8%。至於懷疑虐兒成因，68%與懷疑施虐者、家長或照顧者相關，包括欠缺育兒及管教技巧、對孩子期望過高等。
家長缺支援 易向子女發洩
防止虐待兒童會總幹事婁小君表示，3至5歲與6至8歲懷疑個案較多，部分原因與學前兒童步入小學階段有關。不少家長面對工作與生活雙重壓力，若缺乏家人支援與育兒知識，容易將負面情緒發洩在子女身上；部分子女由幼稚園升小一，面對環境及學習模式轉變，適應困難下易感焦慮及受壓，亦有部分兒童沉迷互聯網及電子產品，亦加劇親子衝突。
防止虐待兒童會推出「忘憂草」計劃，為年輕或單親媽媽提供多元支援。資深義工Amy分享跟進單親媽媽阿鳳(化名)的經歷，阿鳳獨力撫養14歲女兒及3歲兒子，大女兒正值青春期，母女難溝通、衝突頻生，加上育兒與生活壓力沉重及家庭情況複雜，阿鳳常情緒不穩。Amy指，每次家訪均傾聽阿鳳的感受與心事，助她疏導情緒、整理負面想法，阿鳳逐漸重拾笑容，令她深受感動。
促訂沒有保護罪 針對知情不報
為保護兒童免受虐待傷害，防止虐待兒童會主席張志雄建議，全面禁止體罰、加強預防網上兒童性剝削及性侵犯；同時促請盡早訂立「沒有保護罪」，針對照顧者知情不報，明知兒童將有生命危險或受嚴重傷害，卻未採取行動保護，冀及早識別、保護及介入，避免悲劇發生。