香港於2024年首次發現恐龍化石，一度在全城掀起熱潮。由古物古蹟辦事處主辦的「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」即日起於香港文物探知館正式開放。展覽匯聚66組珍貴展品，不僅悉數展出於香港赤洲出土的恐龍骨骼化石，更首度在港展出多達34組國家一級重點保護古生物化石。研究團隊推斷，赤洲出土的化石源自同一隻接近成熟、全長逾20米的巨型蜥腳類恐龍。

展覽劃分為「上古起龍吟」、「巨龍出赤洲」、「群龍居南國」、「龍跡遍神州」及「新生現南灣」五大展區。其中，「巨龍出赤洲」集中展示早前於探知館庭院「恐龍會客室」完成清修的赤洲化石，標本涵蓋右側髂骨、恥骨、股骨及前部尾椎部分。展覽特別將相關骨骼重新拼湊成恐龍腿部形態，並配以巨型恐龍腳模型作參照；而原本用作清修化石的「恐龍會客室」亦已搖身一變成為互動遊戲區，讓遊人從玩樂中認識巨型蜥腳類恐龍知識。

研究團隊指出，該批化石雖不完整且因長期埋藏而略見變形，但仍大致保留原貌；由於骨骼集中於臀部附近且尺寸吻合，專家推測它們同屬一隻已進入發育晚期、接近成熟的巨型蜥腳類恐龍，估計全長超過20米、臀高逾3米。

首展34組國家一級化石

除「港產」化石外，展覽亦引入來自內地多省的白堊紀恐龍化石，包括廣東盆地出土的恐龍蛋窩及骨骼標本，以便與赤洲化石作對照研究。在來自內地的46組化石中，有34組屬國家一級重點保護古生物化石，如神州戈壁巨龍部份骨骼、秦氏花山龍尺骨等，絕大部分是首度來港公開亮相，當中「陸家團鸚鵡嘴龍多個完整個體」化石更是全球首次展出。

甯漢豪：展示階段性研究成果

發展局長甯漢豪於開幕禮致辭時表示，兩年前香港首次公布發現恐龍化石時全城雀躍，局方其後與中國科學院古脊椎動物與古人類研究所簽署框架協議，自2024年10月起展開艱辛的發掘、修復及研究工作。經專家鑑定，赤洲化石很可能屬於泰坦巨龍形類恐龍。她形容是次展覽展示了重要的階段性研究成果，亦是香港古生物研究的重要里程碑，呼籲市民踴躍入場一睹真品。