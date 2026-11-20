馬會表示，將根據截至11月23日下午2時錄得的累積投注額釐定最終金多寶金額及估計頭獎基金。若累積投注額低於6,000萬元，金多寶維持5,000萬元，估計頭獎基金約6,800萬元；若投注額達6,000萬元但不足7,000萬元，金多寶將增至5,500萬元，估計頭獎基金升至7,300萬元；如投注額達7,000萬元或以上，金多寶進一步增至6,000萬元，估計頭獎基金最高可達8,000萬元。

六合彩是不少港人一夜致富的希望。六合彩將於11月24日舉行「幸運二金多寶」，香港賽馬會更首度推出「集氣加碼 頭獎升呢」互動活動，讓市民有機會共同解鎖更高金多寶金額，提高估計頭獎基金。馬會指活動期間，當整體投注額達到指定門檻，馬會將相應增加金多寶金額，估計頭獎基金最高達8,000萬港元。

市民可透過各售票渠道查閱最新金多寶及估計頭獎基金金額。馬會同時設立活動網站，提供相關資訊及「Shake出好運」互動體驗。「Shake出好運」為人氣「六合彩50週年搖搖匙扣」電子版，參加者只須「搖一搖」，即可隨機搖出6個幸運號碼。

幸運二金多寶獎券將於昨晚攪珠後起發售，市民可經各場外投注處、電話投注服務(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台購買。售票截止時間為11月24日晚上9時15分，攪珠將於同日晚上9時30分舉行。

馬會又指出，為預留更多時間讓市民參與是次活動，原定11月21日舉行的六合彩攪珠將取消。