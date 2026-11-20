蔡天鳳案續審，第三被告、蔡前夫鄺港智亦開始作供。鄺港智形容自己、蔡天鳳及蔡伴侶譚方駿之間關係「好複雜」，透露即使蔡與譚一起後，鄺與蔡仍維持親密關係至案發前；又指譚方駿一直喜歡自己。鄺港智否認鄺家因加多利山單位利益而對蔡天鳳不利，惟披露蔡與父親鄺球曾因家庭瑣事爆發激烈衝突。另他亦否認依賴蔡供養，稱透過買賣名錶亦獲利2,000萬元，另有地產生意亦獲利。 鄺港智稱，2008年、14歲時認識蔡天鳳，兩人其後相戀並同住，與蔡母張燕花關係密切，形容彼此「好似母子咁樣」。他又指，即使後來因盜竊案潛逃內地，仍與蔡保持聯絡，每日通電話或視像數小時。

鄺港智

鄺港智稱與蔡至案發前仍親密 至於他與譚方駿則約11歲相識，同學兼多年好友，鄺長子出生時已擔任契爺。鄺港智供稱，他、蔡和譚關係「好複雜」；蔡天鳳與譚方駿婚前，蔡曾向他表示結婚計劃，原因「因為錢」，「為咗屋企囉，咁佢(蔡)嗰邊都要人照顧」；又透露蔡譚曾以夫妻身份到海口探望他，3人同床；鄺與蔡至2023年2月仍維持「romantic relationship」親密關係；潛逃內地後返港其中一個原因，是蔡得悉他在內地有女友後，要求他回港。他又稱，譚方駿其實喜歡自己，曾以買米線方式示愛；被問及3人是否屬「三角關係」時，鄺稱「可以咁講」。

代表他的律師亦問及3人關係，有否妒忌及仇恨，鄺指「無喎」；又主動提到「Abby(蔡)平時啲性格呀，佢係比較剛烈少少、火爆少少，我又比較柔和啲嘅，即係佢好容易嬲嘅，零到一百唔會有中間。Abby好似點講呢，好似angry bird咁囉」。其胞兄鄺港傑日前在庭上供稱，蔡經常責罵鄺港智。鄺港智形容他與蔡關係如「老夫老妻」，「我都習慣咁，佢唔鬧我、我反而唔慣，但我唔係話M底(被虐傾向)嗰隻，但係就習慣咗」。 鐘錶買賣累計獲利逾2千萬 對於控方指他長期依賴蔡供養，鄺港智予以否認。他稱在內地經營鐘錶買賣生意，透過香港及澳門渠道購入名錶，再轉售予內地客戶，每隻手錶利潤約兩成，累計獲利逾2,000萬元。他又經營寫字樓分租及土地租賃中介業務，其中寫字樓項目每月可賺取約26萬至30萬元人民幣。他承認由於沒有個人戶口，部分資金由蔡天鳳代為處理，但強調自己一直有收入來源，並非靠蔡支援生活。

否認為加多利山利益犯案 至於加多利山單位出售問題，鄺港智稱一直支持賣樓，因方便子女在屯門上學，同時可套現資金償還曼克頓山單位按揭，減輕家庭財務壓力，而自己亦打算搬到屯門與子女同住。鄺港智供稱，出售加多利山一事早於他返港前已與蔡討論，蔡亦尊重其意見；單位放盤後曾有數次睇樓，而2023年2月21日他離開住所，是因蔡提前通知翌日有人上門睇樓，要求家人暫時迴避。就控方指鄺家為謀取加多利山單位而殺人，鄺港智指「根本就無可能」。

長女發燒衝突 鄺球與蔡互講粗口指罵 鄺港智作供期間亦提及蔡天鳳與鄺球之間的矛盾。他憶述2022年長女發燒期間，母親李瑞香提醒家人不要太接近小朋友，蔡天鳳因此動怒並責罵鄺母，引起衝突。鄺港智稱，父親聽到後衝向蔡天鳳，作勢揮拳，但最終被鄺港傑同譚方駿拉開，未有接觸對方。其後雙方互相講粗口指罵，鄺球罵蔡「生仔機器」，蔡則反罵鄺球「死老嘢」，關係進一步惡化。鄺又稱，蔡天鳳其後禁止鄺球到加多利山單位，亦不希望鄺球接觸兩名孫兒。他指父親曾因與孫兒見面而遭蔡責罵，家人亦曾因擔心蔡不滿，而沒有告知蔡，鄺球曾帶孫兒外出的情況。