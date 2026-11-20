【11月21日更新】將軍澳廣場上周四 （19日）有一個垃圾桶從天而降，跌在將軍澳廣場近停車場入口，險擊中一名男途人。警方指事件交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊接手調查，考慮稍後向一名55歲餐廳男職員作出票控。 警方指留意到近日網上流傳一段短片，片段中一垃圾桶懷疑從高處墮下。警方其後接獲一名55歲本地男餐廳職員報案，指上周四下午約5時，一個長70厘米、闊50厘米、高40厘米的垃圾桶從其所屬，位於將軍澳廣場內的餐廳高處墮下，案件中無人受傷。將軍澳警區刑事調查隊第四隊接手調查。經初步調查，該餐廳職員涉嫌「容許物件從高處墮下」，人員考慮稍後作出票控。

男途人險中招獲封「淡定哥」 有網民於社交平台Threads上載一段車Cam片，顯示日期於上周四(19日)下午5時04分，將軍澳廣場近停車場入口，一個垃圾桶突然從天而降，降落位置離一名身穿淺色上衣的男途人僅半個身位，現場傳出「嘭」一聲，場面非常驚險。 垃圾桶跌落地面後翻滾，男途人轉頭見到有垃圾桶從高處墮下，卻未有震驚，反而繼續向前走，離開現場，片段亦至此完結。 片主形容事件驚險，指男途人「爭唔夠一米就中」，質疑為何有垃圾桶從高處墮下。網民笑言男途人為「淡定哥」，指他「咁冷靜嘅？」、「垃圾桶都識得由天而降 真係差少少就變成意外現場 好彩個男人冇事」、「鎮定到呢…. 好似唔關佢事一樣」、「好彩人無事」、「真係大癲垃圾桶都掟得落嚟，嗰個男人真係執返身彩」。