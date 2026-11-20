28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(20日)第42日審訊，第三被告鄺港智第二日作供，由代表他的大律師安華暉主問。三被告連日作供引發關注，數百市民早上排長龍到庭旁聽，更有人前一晚已通宵排隊欲進入正庭旁聽席位，正庭及延伸庭共有超過300個公眾旁聽席。

數百市民排隊到庭旁聽 鄺港智指在2023年2月21日案發日之前或當日期間，與鄺球、鄺港傑或其他人的通話中，都沒有與蔡天鳳死亡相關的內容，他指父之間的通話紀錄，部分是由兩子女致電予爺爺聊天。鄺球日前供稱鄺港智回港後指被蔡「欺凌」，他租用凱旋門單位「畀多個地方佢落腳」；鄺港智指父親從沒有跟他提過此事，他亦沒有表示想逃避蔡。至於與鄺港傑不時通話，鄺港智指他是兄長及司機，當他或小朋友要用車便會致電。案情提及鄺港智向友人稱因車輛維修需借車，他稱知悉父親用作搬屋，向友人說謊「只是一個隨便藉口，唔會覺得係大話，費事咁複雜咁講」。

鄺港智確認2月11日曾到龍尾村單位逗留27分鐘，他稱當日他接兒子到沙田學打網球，指鄺港傑稱「反正冇嘢做」遂前往父親新屋參觀，當時沒見到刀、電鋸等物件，自己期間曾穿拖鞋。 鄺港智：冇掂過錘仔 2月13日鄺港智與鄺港傑曾到日本城，鄺港傑購入螺絲批、保鮮紙和衣物柔順劑，鄺港智稱「行下冇買嘢」，他不知道鄺港傑所買物品用途。至於涉及殺害蔡天鳳的圓頭錘上，檢獲到鄺港智DNA，鄺港智稱「我冇掂過，掂都冇掂過」，指錘仔不曾在車上，亦與蔡的死亡無關。安再問到2月21日案發當日情況，鄺港智到新世紀廣場Starbucks咖啡店與鄺港傑午膳，鄺港智稱當日計劃往健身，鄺港傑與他午膳，膠袋有健身所需衣物，寒冷時健身會著長袖衫，他向鄺港傑「講過請教練啲嘢」，鄺港傑稱「冇人請教練㗎，我都識啦」並教他姿勢。鄺港智稱當時的身體動作是在嘲笑鄺港傑，指其身型「好難說服我」。

之後鄺港傑載蔡往接長女放學，鄺港智途中上車，他上車後蔡坐司機位後方，他坐在其左邊，當時蔡與奶奶、即譚方駿母親透過語音短訊對話，自己在玩電話。安引控方指，蔡最後發出訊息是「好」，及後被鄺港智襲擊，鄺港智表示不同意，稱當時蔡「一路同我講緊嘢」，提到會去下午茶，又指其母張燕花爭人錢，每月幫她還利息很大壓力。鄺解釋是張燕花欠賭債，蔡為此不高興。鄺港智又指與蔡提及幫譚方駿母親買衫。 鄺港智續指車上問蔡當日與客人睇樓情況，蔡着他有空留意屯門樓盤。隨後二人提及農曆新年發生的事，他提到鄺球曾稱如不讓他探望孫兒女孫，「佢就咩都唔再配合」。

蔡車上罵鄺球「60幾歲仲媾骨妹」 鄺港智指，蔡「開始有啲嬲」着他轉達給鄺球，鄺港智稱「細路仔事我冇辦法講喎」，蔡斥他「冇x用」、又指「死老嘢又同我玩嘢」。蔡問及鄺球身處地方，要「即刻講清楚」，鄺港傑則回應他身處大埔，蔡要求即刻「去搵佢講清楚」，叫鄺港傑致電鄺母李瑞香接女兒放學。 稱蔡罵「唔可以再畀佢見孫，怕教壞」 鄺港智又提到，當時蔡夾雜廣東話和海南話在他們面前罵鄺球，「話唔可以再畀佢見啲孫，怕教壞，跟住話佢臨老入花叢」，意思是「咁老仲走去媾女」。蔡又罵鄺球，「60幾歲仲喺度媾骨妹，跟住就話佢（鄺球）當人哋係老婆、人哋當佢係客人，一陣間啲錢被人呃x晒。真係呢世都唔可以畀佢見仔女，一陣間教到個仔媾骨妹、教到個女做骨妹就x街」。及後七人車駛至大尾篤停車場，鄺港智確認蔡當時仍生還，他們見到鄺球後停車。

鄺港智：鄺球上車見蔡天鳳 其後蔡倒下有血「冇反應」 鄺港智指父親把一份文件交給他，他把文件放入車後，之後鄺球上車「跟住我同我阿哥行開咗嘅，一路食緊煙喇，但係就唔係好遠嘅」，他指食煙後返到去，鄺港傑開車門後「見到Abby瞓咗喺度，我老豆坐喺我本身坐個位」，鄺港傑問到發生何事。父稱「唔好講住啦、返村屋嗰度先」，父親返回自己私家車，鄺港傑亦開車前往村屋鄺港智稱「即刻睇吓Abby點樣，見到有血，頭有血。我郁佢隻手叫佢，摸吓心跳...之後就冇反應」。及後兩車駛至龍尾村，父親上車檢查蔡是否有生命跡象，他問「咁點算，報警定call白車」。父親回應「吓，你通緝緊㗎喎，啲仔女點算？」鄺球之後指示先將蔡搬入屋。

鄺港智指他當時留在車內數分鐘，形容自己「好驚、好緊張」，未曾預計會發生襲擊事件。片段顯示，鄺港智落車後有「揈手」的動作，他庭上稱當時「掹住呢個扶手用錯力，䟴到隻手」。控方案情指當時他在襲擊蔡時受傷。鄺港智稱「我冇受傷」。鄺港傑早前供稱鄺港智在車上殺害蔡天鳳，之後一直大哭，鄺港智否認，指他返回加多利山單位後走入房間哭，又指子女在家「我好抑壓情緒，因為行出去要扮冇事」。至於為何更換衣服，鄺港智稱「揩到啲血，見到有血就除咗...應該我睇Abby時整到」。他指當日離開後，未有再返回村屋。鄺港智表示急離開龍尾村是因當時涉盜竊案被通緝，「我驚，好唔開心，老豆叫我走先」。當晚譚方駿及蔡母致電問蔡下落，他回應「唔喺吖，我整緊啲小朋友瞓覺」。及後蔡母通知已報警，他回應「X街你報警都唔話我知」，解釋「因為佢知道我被通緝，報警應該通知我先」，強調當時沒擔心因蔡遇害事情被連累。

因自己涉盜竊案被通緝 聞蔡母報警說「仆街」 他隨即致電鄺球問「你話處理嘅？X街，佢阿媽報咗警」，接著問鄺球凱旋門單位是否有人，及後收拾物品到該處。他解釋案發後鄺球稱「你哋走先，我會處理」，當時不知父親當時會如何處理，直至看到《香港01》新聞報道才知悉分屍並「好驚」、「我唔知道佢係咁樣處理㗎嘛，我以為佢係報警或者call白車」。鄺港智指凱旋門單位是鄺球予「二奶」，至於他被捕時身上有凱旋門的租約及鎖匙，他指早前和鄺球食飯時提及單位，「同佢上去睇下」，鄺球便把租約和鎖匙給他，「費事佢唔記得帶鎖匙，擺一條喺我度」。

找「大飛」離港被騙30萬 到碼頭被拘捕 鄺港智事發翌日到貴族鐘錶取回暫存現金及名錶。他供稱「知道出咗事，我同（蔡母）張燕花通過電話，佢叫我不如返大陸先，我自己都心驚驚不如」，因而取錢計劃到內地或澳門。他又稱打算「攞返啲錢先，再安排離開香港避一避睇吓咩情況」鄺港智指在22或23日安排「大飛」離開，以平常三倍價錢即30萬安排，他指自己「畀人呃咗」，因到碼頭後被拘捕。鄺港智強調案發日沒有於七人車內被激怒襲擊蔡，更沒有於大尾篤停車場參與襲擊蔡。

案件編號：HCCC198/2025