災後復元 香港心聆陪伴宏福苑居民重建身心健康

一場突如其來的大火，徹底改變了宏福苑居民的生活，面對失去家園，甚至承受失去親人的傷痛，都不是短時間內能夠消化的經歷。為支援受事件影響人士的心理健康，香港心聆（Mind HK）設立「大埔心理健康援助基金」，推出「大埔心聆支援服務」，在大埔設立服務點，透過創傷篩查、社區活動、心理支援及專業轉介等不同層面的服務，協助居民逐步重建生活與社區連結。 影響不止於當下 情緒困擾持續浮現

香港心聆臨床顧問及臨床心理學家林榮冲（William）表示，受影響居民主要面對四類情緒困擾。「首先，居民需要應對生活轉變帶來的種種實際需要，在逐一處理問題的同時，亦要承受不確定性所帶來的不安與無力感。其次，居民亦可能因後續安排與自身期望之間的落差，而感到失望或情緒低落。第三，失去家園甚至至親的居民，可能反覆經歷哀傷情緒。最後，部分居民在大火後出現與創傷後壓力症相關的徵狀，例如反覆重歷創傷經驗、過度警覺、迴避與事件相關的事物或情境，以及情感麻木、想法或情緒出現明顯的負面變化等。」

災後承受的情緒壓力

宏福苑居民Hailey回憶事發時表示，當時根本沒有時間處理自己的情緒，「當時整個人都很緊張，但知道爸爸媽媽已經很辛苦，就算很不開心，也不太敢表現出來，回想起來其實都很崩潰，但又不知道如何開口。」她形容那段時間一家人忙於處理各種善後安排，她除了白天工作，下班後又要照顧家人及處理不同事務，每天往往忙到深夜才回家。「面前有很多事情逼著我們要做，那段時間好像一直被困在大埔，只顧著撐下去，甚至沒有察覺原來自己已經很累。」

William表示，面對種種轉變與適應，人們難免需要將注意力放在解決生活問題上。然而，在重建生活的過程中，除了處理實際困難，亦可以嘗試有意識地為自己留一點空間，照顧情緒需要。例如，參與一些能讓自己心情「充電」的活動，或容許自己向信任的人訴說傷心、憤怒等感受。這些自我照顧的時刻，或許能讓人在面對重重挑戰時，多一份安定與力量。而對身邊想支持他們的人來說，比起著眼於讓對方冷靜和放下，有人願意花時間陪伴、尊重他們的步伐、理解他們的情緒，更能讓他們感到被支持。

從社區活動到專業支援 建立全方位支援網絡

為接觸有需要人士，香港心聆團隊持續透過提供各種體驗、講座、社交活動、社區工作坊及外展服務，主動走進社區接觸居民。William表示，團隊會透過活動了解居民精神健康狀況，進行初步創傷篩查及評估。如發現有進一步需要，便會安排個別跟進，並按情況轉介至臨床心理學家或精神科醫生。 截至目前，服務已為超過600名居民完成創傷篩查，累積提供超過1200節心理健康諮詢及外展支援服務，超過750人次接受心理復元服務。同時舉辦了多場社區活動，協助居民重建生活秩序及社區支援網絡。服務採用分層精神健康支援模式，從公眾心理教育、創傷篩查、早期心理介入，到由臨床心理學家提供的一對一治療及精神科專科資助計劃，確保不同需要的人士均能獲得適切支援。

社區支援成情緒出口 重新建立連結 在災後支援過程中，Hailey接觸到不同機構舉辦的工作坊和社區活動，認識到更多街坊、社工及支援團體，重新感受到社區互助的力量。她坦言最深刻的並非活動內容本身，而是有一個空間讓大家分享感受。「最大的改變，是知道原來身邊有很多有心人一直關注大家，即使過了一年，仍然有人願意陪伴我們，而且持續與街坊見面聊天，大家互相吐吐苦水，心情真的會舒服一點，好像把重擔和合適的人分享了，整個人都鬆一口氣。」她發現很多居民尤其是長者，他們接收資訊未必那麼快，更加需要社區的關心及支援。

復元不是忘記 學習與傷痛共存 對於面對焦慮或情緒困擾的人士，William亦分享簡單的「54321五感安定練習」：留意眼前5件看見的事物、4件可觸碰的東西、3種聲音、2種氣味及1種味道。透過觀察眼前事物、感受身邊環境及專注當下感官體驗，幫助自己從混亂思緒中重返當下，穩定情緒。不過他同時提醒，每個人的復元步伐不同，最重要的是不要獨自承受。 最後Hailey亦希望將一句說話送給同樣經歷過這場事故的街坊，「這一年大家都很辛苦，經歷的事情都不容易。無論面對什麼情況，都希望大家繼續努力生活下去，珍惜身邊仍然擁有的人和事。」對不少受事件影響的居民而言，重建家園或許需要時間，而情緒復元同樣是一條漫長的路，當有人願意互相扶持和陪伴，那份力量或許未必能立即撫平傷痛，卻能讓人慢慢走出陰霾，重新出發。