肺塵埃沉着病補償基金委員會 引領推動創新防治工作

肺塵埃沉着病補償基金委員會（下稱基金委員會）於11月19日舉辦「防塵減塵我有計」創新防治研討會，並獲勞工處處長許澤森先生，太平紳士及發展局副局長林智文先生，太平紳士蒞臨主禮，彰顯社會各界對職業健康與防塵減塵工作的重視。研討會同場啟動「專業團體合作計劃」，透過更緊密的專業網絡把理念推進，積極建構「零塵害」的工作環境。

預防要走在最前 預防新攻略 基金委員會主席廖聖鵬工程師，榮譽勳章指出，肺塵病和間皮瘤往往與長期接觸粉塵有關，越早預防、越早監測健康，對工友的長遠保障就越大。為盡量減少新症案例，基金委員會多年來一直把「預防」放在最前，從源頭教育着手，在工友入職時便透過工會及訓練機構灌輸防塵意識，同時涵蓋源頭減塵、個人防護及健康監測，吉祥物「沙塵仔」配合電視、紙媒及網上社交平台等多元化渠道宣傳，務求讓工友、建造業從業員以至社會大眾，都能更容易接觸到預防肺塵病及間皮瘤的訊息。

「醫學監測」門檻下調至25歲 減塵要由源頭做起 廖聖鵬表示，「醫學監測」是預防工作的關鍵一環。為更早支援年輕工友，基金委員會已於2026年中下調檢查年齡門檻至25歲；現時25至34歲的建造業工友，可在35歲前參與一次免費胸肺檢查；而35歲或以上的合資格工友，則維持每3年一次檢查的安排。廖聖鵬強調，「醫學監測」的價值在於提升「健康風險識別」的覆蓋：當風險能更早被發現，治療與支援便能更早介入，減少延誤帶來的長遠影響。 此外，基金委員會持續推動並優化「中小型企業裝修、維修及建造業減塵工具資助計劃」，資助及鼓勵更多中小企採用附設集塵裝置的工具，從源頭控制粉塵。

2027「預防新攻略」擴大防護網 談到2027年預防工作重點，廖聖鵬表示基金委員會將推出「預防新攻略」，集中推動兩個方向。第一是「入校教育」：為學校安排工作坊，旨在從小建立同學對預防肺塵病與間皮瘤的認識，並期望他們能把預防概念由校園帶回家庭，透過家庭成員對在職工友的深遠影響力，形成更大的社會防護網。 第二是「與專業團體合作」：基金委員會將為專業團體成員提供講座，並介紹「醫學監測」及「減塵工具資助計劃」，以提升管理與專業層面對預防肺塵病及間皮瘤的認知與重視，推動更多「由上而下」的預防措施。

數碼化提升服務 面對電子化趨勢，廖聖鵬表示基金委員會會繼續推動服務電子化，現階段兩項重點包括： 一）推行全新「病人平台」，病人可透過網上平台獲取補償與復康資訊，並可快捷提交的士費用索償及查詢補償進度。 二）手機應用程式「沙塵仔–防塵有計」已於2025年推出，方便市民查閱日常防塵與健康防護資訊；而深入民心的吉祥物「沙塵仔」亦將於2027年推出全新進化版，將宣傳焦點由個人延伸至整個家庭單位。此外，基金委員會亦同步推進內部行政與財務支出的數碼化，全面提升運作效率。

三）將新增電子徵費系統，推動流程電子化與標準化，提升內部效率並降低人工處理成本。 研討會亮點 廖聖鵬補充，今年研討會邀請內地及澳洲講者，旨在讓本地建造業界借鑑不同地區的經驗，從風險識別、源頭減塵以至制度管理等環節，建立更清晰、更完整的掌握。活動亦安排「專業團體合作計劃」啟動禮，與多個機構及團體建立更緊密協作，把理念推進到行動層面。同場新增小型展覽，讓參加者更直接了解更多相關資訊。 廖聖鵬亦指出，內地幅員廣大且病例較多，有助本港在治療與復康研究上獲取更豐富的臨床參考；而近二十年室內裝修廣泛應用人造石，澳洲在應對人造石粉塵危害及政策規管上的經驗，對香港前線施工防護極具借鏡價值。廣東省職業病防治院院長李旭東博士分享內地新興製造業在塵毒危害防治方面的經驗；而澳洲蒙納士大學SIM教授講解澳洲防治人造石危害的有效做法，均十分值得香港參考。同場亦介紹基金委員會下的復康和研究成果，以及建造業的創新粉塵控制方案，從多角度展示如何把防塵減塵由理念轉化為可執行、可持續的行動及措施。

基金委員會在未來的工作上，將聚焦三個方向：第一是加強預防，將香港的防塵經驗與內地及其他國家分享；第二是深化復康，發展更多元的復康項目和心理支援，並加強與醫療機構合作；第三是支持研究與創新，持續資助科研並推動 AI 等早期診斷技術應用，提升診斷準確度，減少延誤。 透過以上三個方向，他希望凝聚各持份者及社會力量，共同推動更安全的工作環境，朝「零塵害」目標邁進，同時令工友患上肺塵病和間皮瘤的風險降到最低。

展望未來，過去46年來香港在肺塵病防治上成效顯著，讓領取補償資助的新症病人人數持續減少。基金委員會期望實現「補償金額越少、預防成效越大」的目標，並將香港多年累積的成功經驗與內地及海外分享，為全球應對粉塵危害作出貢獻。委員會將繼續發揮橋樑與平台角色，積極聯同政府部門、業界、學術專家及市民大眾，持續推動預防工作、科研發展與復康支援，凝聚更大的力量，共同邁向「零塵害」的願景。