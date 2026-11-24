坐擁綿長海岸線，香港人與海的距離其實可以更近。位於啟德賽馬會啟德水上運動中心日前正式開幕，下月13日更會舉辦免費體驗日，市民可在鬧市中親近海濱、試玩多項水上運動。
「賽馬會啟德水上運動中心」佔地逾四萬平方呎，是全港首個設於市區的綜合水上運動社區設施，致力將水上及陸上活動融入城市生活。中心前身是啟德消防局舊址，保留及活化一幢建於1970年代的兩層高建築，為市民提供多元化的陸上及水上康樂活動，包括龍舟、獨木舟及立划板、賽艇、帆船、滑浪風帆、拯溺及無繩滑水等多項水上運動。此外，中心採用無障礙設計，為殘疾人士提供切合需要的活動體驗。
馬會董事霍啟剛出席中心開幕禮時表示，希望中心有助九龍東發展成為水上運動樞紐，推廣親水文化、為啟德海濱增添活力，進一步鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。
出席開幕禮的賽馬會優秀運動員獎勵計劃得獎賽艇運動員趙顯臻、洪詠甄及麥曉彤，亦對新中心表示歡迎。他們認為中心鄰近市區，交通便利，有助市民接觸水上運動，並可成為青訓基地之一。
除捐助香港水上運動慈善信託基金興建中心外，馬會亦支持推行「賽馬會社區乘浪計劃」。計劃聯同體育總會及非政府機構，透過培訓、水上運動體驗、證書課程、校園外展及團體訓練等多元活動，鼓勵市民參與水上運動，同時提升水上安全意識，推廣親水文化。計劃至今已聯繫超過200間學校及慈善機構，吸引逾35,000人次參與，並優先惠及基層青年、低收入家庭、殘疾人士及其他服務不足社群。有關「賽馬會啟德水上運動中心」詳情，可瀏覽﹕www.jcktwsc.org。
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