香港賽馬會董事霍啟剛（右一）以及香港水上運動議會主席鄧勵（左一）與賽馬會優秀運動員獎勵計劃得獎賽艇運動員趙顯臻（右二）、洪詠甄（左二）及麥曉彤（左三）合照。

坐擁綿長海岸線，香港人與海的距離其實可以更近。位於啟德賽馬會啟德水上運動中心日前正式開幕，下月13日更會舉辦免費體驗日，市民可在鬧市中親近海濱、試玩多項水上運動。

「賽馬會啟德水上運動中心」佔地逾四萬平方呎，是全港首個設於市區的綜合水上運動社區設施，致力將水上及陸上活動融入城市生活。中心前身是啟德消防局舊址，保留及活化一幢建於1970年代的兩層高建築，為市民提供多元化的陸上及水上康樂活動，包括龍舟、獨木舟及立划板、賽艇、帆船、滑浪風帆、拯溺及無繩滑水等多項水上運動。此外，中心採用無障礙設計，為殘疾人士提供切合需要的活動體驗。