因去年大埔火災事故停辦一屆的「樂施毅行者」，今早(20日)約9時半在寒風微雨中重燃戰火。適逢香港樂施會成立50周年，今屆第41屆賽事特別增設20公里組別，讓更多市民得以參與；全場共吸引1,200支隊伍、合共4,800名健兒落場。樂施會董事局主席陳智思聯同文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主持鳴槍起步禮。陳智思表示，期望今屆能籌得2,000萬至3,000萬元善款，全數撥作扶貧用途。

陳智思在鳴槍儀式後會見傳媒時指出，去年賽事因大埔火災未能舉行，不少跑手均熱切期盼今年能夠回歸，令今屆報名反應相當踴躍。針對今早天雨及低溫，他認為清涼天氣其實有利長途跑手發揮，惟天雨令山徑變得濕滑，對首次參賽的「新丁」將是一大考驗。他特別提醒，100公里賽程橫跨日夜，預料明日氣溫將會回升，跑手必須帶備足夠替換衣物，以應對「又熱、又凍、又風、又雨」的多變天氣。