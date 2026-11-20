因去年大埔火災事故停辦一屆的「樂施毅行者」，今早(20日)約9時半在寒風微雨中重燃戰火。適逢香港樂施會成立50周年，今屆第41屆賽事特別增設20公里組別，讓更多市民得以參與；全場共吸引1,200支隊伍、合共4,800名健兒落場。樂施會董事局主席陳智思聯同文化體育及旅遊局局長羅淑佩等主持鳴槍起步禮。陳智思表示，期望今屆能籌得2,000萬至3,000萬元善款，全數撥作扶貧用途。
陳智思在鳴槍儀式後會見傳媒時指出，去年賽事因大埔火災未能舉行，不少跑手均熱切期盼今年能夠回歸，令今屆報名反應相當踴躍。針對今早天雨及低溫，他認為清涼天氣其實有利長途跑手發揮，惟天雨令山徑變得濕滑，對首次參賽的「新丁」將是一大考驗。他特別提醒，100公里賽程橫跨日夜，預料明日氣溫將會回升，跑手必須帶備足夠替換衣物，以應對「又熱、又凍、又風、又雨」的多變天氣。
支援配套方面，陳智思強調大會準備充足，除大部分參賽隊伍自組支援隊外，主辦方亦在沿途設有多個檢查點提供食物及食水補給。今屆賽事共動員約3,000名義工，當中包括全港所有紀律部隊義工及醫療輔助隊於各補給站駐守，全力保障參加者安全。
台上致辭謝3000義工
在鳴槍前的台上致辭環節，陳智思亦特別向一眾毅行者、支援隊伍、約3,000名義工等致謝，感謝各界多年來支持樂施會推動全球扶貧、災害救援及政策倡議工作。
同場主禮的羅淑佩致辭時則笑言，原本已備妥演講辭，但見現場正值下雨且天氣清涼，不想耽誤跑手時間，遂直接為健兒打氣，直言「毅行者真係要好毅行」。她以在場等候起步作比喻，勉勵參加者：「企喺度、停步就係最辛苦嘅；向前行、一路衝就係最好、最有力的」，祝願各隊伍順利完成100公里挑戰，抵達屯門終點。