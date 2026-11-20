周二(17日)凌晨約1點10分，一輛白色私家車駛至尖沙咀彌敦道與山林道交界時，遇上了西九龍衝鋒隊設置既警方路障。警員觀察到司機神情緊張，於是要求車上男司機下車接受調查，惟司機沒有理會警方指示，突然急速倒車撞到後面的4輛的士。人員嘗試制止司機，並多次發出警告喝令司機停車無效，涉事私家車之後逆線駛入山林道往覺士道方向逃去無蹤。事件中4輛的士受到輕微的損毀，一名57歲本地男的士司機感到頸部疼，清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理，同日出院。

涉盜用他人資料購買及登記私家車 油尖警區刑事部高度重視案件，經過連日來的深入調查及情報搜集，警方發現有人盗用另一名男子的個人資料，以登記為該輛逃逸私家車的車主。同時警方翻查閉路電視後鎖定兩名疑犯，並在案發當日展開拘捕行動，在石硤尾區以「行使虛假文書」拘捕一名26歲姓簡本地男子，他涉嫌盜用他人個人資料去購買及登記涉事私家車。

棄置私家車於偏僻山路 調查亦顯示，涉案司機案發後將私家車棄置於上水古洞偏僻的山路中，而他就曾經匿藏於旺角一間賓館內。探員於是在前日(18日)於旺角區截獲該名26歲姓李本地男司機，並以「狂亂駕駛」將他拘捕，又在他黃大仙住所搜出涉案私家車的車匙、犯案當日的衣著及電話。探員之後成功起回涉案私家車，但車上並沒有其他發現。