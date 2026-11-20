房屋局今日（20日）公布，最新公屋綜合輪候時間為4.4年，較今年6月時錄得的4.8年，大幅下降0.4年，而與本屆政府上任前的高位6.1年比較，縮短了1.7年，第一次低於4.5年，亦是過去十年以來的新低。

最新公屋綜合輪候時間，是根據截至2026年9月底，在過去12個月獲安排入住傳統公共租住房屋（公屋）或「簡約公屋」的一般申請者（即家庭申請者及長者一人申請者）輪候時間平均數計算所得。房屋局發言人表示，隨着總體公營房屋建屋量持續增加，各個傳統公屋及「簡約公屋」項目陸續落成，長期積壓的輪候個案逐漸被消化，公屋綜合輪候時間呈下降的趨勢。當局表示有信心達到行政長官在2022年《施政報告》提出，在2026／27年度公屋綜合輪候時間下降至4.5年的目標。