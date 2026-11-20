發展局向立法會提交文件，建議將目前主要屬於第II級小型工程的大型樓宇維修工程，獨立作新工程類別。監工的專業人士會由現時的註冊檢驗人員升格為擁有較全面項目經驗及能力的認可人士。施工前專業人士要事先提交訂明圖則、監工計劃書等。屋宇署和其他部門滿意建議施工、監工和臨時預防措施等安排後才會批出許可。

防止「只分判不生產」

政府建議修改《建築物（檢驗及修葺）規例》，要求負責監督工程的認可人士，必須在修葺工程開展前申報與項目驗樓顧問及項目承建商無利益衝突。如作出失實陳述，最高罰款將由100萬元增至300萬元，而監禁則維持3年。另外，規定向屋宇署提交法定文件的承建商必須同為負責施工的承建商，防止「只分判不生產」的情況。

如准許或授權使用欠妥物料、違反訂明的物料標準，或嚴重偏離訂明圖則或監工計劃書，即干犯條例，最高罰則將提高至300萬元及監禁3年。發展局建議修訂《建築物（建造）規例》，以訂明所有建築工程中使用的物料，例如混凝土、防火門、棚架物料、臨時遮封窗戶物料等必須符合建築事務監督所訂明的指定標準。此外，賦權建築事務監督就工程的臨時預防措施及消防安全預防措施訂明要求，涵蓋進行維修時樓宇之間的安全間距、消防安全、結構穩定性及逃生途徑、必須設置「生口」時的條件及安全要求。