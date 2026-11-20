海關透過專責隊伍進行網上巡查，並且利用大數據系統，發現有部分廣告在網上社交平台聲稱可以提供寵物跨境託運服務，提供「豪華房車」跨境託運服務，動物售價與本地合法寵物店相差5倍，而部分貼文更聲稱可以即日由內地直送香港，但實際上僅將動物塞入膠袋偷運入境。 海關就有關情況於11月開始深入調查，並部署了一項特別執法行動，鎖定一個懷疑經沙頭角中英街，將動物走私入香港的犯罪團夥。調查發現，犯罪團夥往往利用迂迴手法進行多次轉運，先派人將動物偷運入境，再在短時間內利用不同車輛進行轉運，最後先將動物交到香港買家或者代收人手上，藉此增加執法人員追查難度。整個行動期間，香港海關偵破兩宗案件。

相關動物轉交漁護署處理 第一宗案件發生於本月5日，涉案團夥先將動物放進膠袋，然後經沙頭角中英街將動物偷運入境，再先後利用兩架私家車將動物輾轉運送到屯門一個商場外交收。海關人員見時機成熟，立即上前截查，當場檢獲2隻懷疑走私活貓，並拘捕負責派送的私家車女司機、男乘客，以及前來接收貓隻的1男1女。經過深入跟進調查，人員當日再拘捕多一名女子，她涉嫌安排以及委派上述被捕人士前往接收貓隻，翌日(6日)再拘捕負責將貓隻偷運入境的女子，而案中貓隻已經即時通知漁護署人員為其作檢查及照顧。其後，海關於周二(17日)下午在沙頭角中英街管制站截查一名推著單車入境的男子，並在其單車及隨身行李上搜獲5隻懷疑走私活貓，以及2隻懷疑走私活狗，當場拘捕該名男子，而相關動物亦同樣轉交漁護署處理。

整個行動中海關偵破兩宗同類型走私動物案件，共拘捕3男4女，年齡介乎33至56歲，同時檢獲7隻懷疑走私活貓，以及2隻懷疑走私活狗，市值約9萬元。以上7名涉案人士，全部涉嫌未領有有效許可證而輸入動物，現正保釋候查。兩宗案件正調查當中，不排除會有進一步拘捕行動。 涉案動物將接受不少於 120 日隔離 漁農署獸醫對涉案的動物作初步檢查後，牠們的健康狀況大致良好，而當中7隻貓已經安置在漁護署轄下的動物管理中心作出隔離觀察。至於另外兩隻狗，由於屬於比較年紀細的幼犬，需要特別照顧，所以已經轉交給漁護署的夥伴動物福利機構作出照顧。案件仍然在調查當中，而涉案的動物是來源不明，並不能排除牠們患有狂犬病的風險，因此將會接受不少於120日的隔離。