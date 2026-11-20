香港科技園公司自今年7月正式啟動「全民AI」普惠計劃以來，積極透過旗下人才發展和就業準備項目「Talent Foundry」推動AI普及化，已從各類比賽及分享會接觸超過3,000名年輕人才。作為特區政府「全民 AI」策略中負責「專業轉化」層面的主要執行機構，科技園公司將於本月下旬起推出首批免費「AI+基礎大師班」，涵蓋人機協作、AI 倫理、AI 代理及提示詞技巧等實用課題，並逐步銜接進階專業技術培訓及認證，協助大學生、青年研究員及在職專業人士將AI知識轉化為職場競爭力。

在「全民AI」普惠計劃的資助下，科技園公司「Talent Foundry」以「學習、應用、實戰」為三大方向，提供逾 5,000 個學習名額，透過基礎課程、專業技術培訓、應用比賽及職涯發展支援，協助參加者循序漸進地掌握AI技能。首批「AI+大師班」提供頂尖科技資源，包括阿里巴巴、Amazon Web Services、微軟及騰訊等生態資源，於本月下旬起在香港科學園及創新中心等場地陸續推出，涵蓋AI趨勢、人機協作、倫理與風險管理等多元課題。

除課堂培訓外，計劃未來亦將結合「全港大專生機械人大賽」、「Hong Kong Techathon+」及「一人公司（OPC）黑客松」等活動，讓參加者在真實場景中應用所學，並透過職業博覽、實習計劃及企業配對，促進人才與產業需求接軌。

階梯式培訓及認證路徑

計劃提供循序漸進的培訓及認證路徑，由「AI+基礎大師班」及「專業技術培訓」組成。參加者須先完成最少 30 小時基礎大師班及進階技術培訓並通過評核後，可獲頒「AI 專業證書」，為職涯發展增添專業認證。專業技術培訓階段更精準劃分為技術職位、非技術職位及創業者三大板塊，對接不同職涯志向。