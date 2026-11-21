羅淑佩今早(21日)在電台節目表示，本港早前舉行APEC財長會，到日前深圳舉辦APEC會議，酒店住宿情況相當好，以尖東數間酒店為例，入住率達到92至93%。過往有很多媒體對香港抱悲觀態度，甚至認為香港不安全，隨著大型國際會議召開，外界見到香港的商機，市道及旅遊業興旺，許多對香港的誤解以至抹黑的謠言便會不攻自破。

當局原先估算本港全年訪港旅客可以達到5,380萬人次。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指出，今年頭10個月已有4,680萬人次的訪港旅客，對於全年訪港旅客可以達到5,500萬人次有一定信心。

羅淑佩指出，經歷過疫情，大家都明白到經濟和就業的重要性，旅遊業及餐飲業從業員的服務都比以往好得多，期望業界可以做到細水長流，令旅客喜歡香港。她又說，有信心未來會吸引更多國際巨星來港開演唱會，如主辦單位想租用紅館可以在一年前訂場，啟德體育園的訂場更已去到2028年。

演唱會實名制造成很大負擔

對於演唱會門票「一票難求」，羅淑佩指出，不少主辦單位都有與旅遊業界提供門票及酒店住宿套票，但很多觀眾反映只需演唱會門票，為了令他們買到票，已使用「反機械人」訂票模式。被問到會否推行實名制，過往曾有主辦單位實施實名制，但入場時要核對觀眾身份證及戴手帶，造成很大負擔，認為外界應該認真思考是否想這樣做。