【11月24日更新】警方表示，留意到近日網上流傳一段短片，片段顯示一輛私家車沿擊壤路行駛，當駛至近擊壤路一巴士總站對開時，有人從後追趕該私家車及懷疑施襲。警方其後接獲一名19歲非華裔男私家車司機報案，指當日凌晨約一時，其停泊於擊壤路的私家車被人以磚頭及高爾夫球桿損毀。

元朗警區反三合會行動組人員透過銳眼計劃翻查閉路電視片段及深入調查後，於昨日(23日)在元朗及屯門區以涉嫌「刑事毀壞」拘捕兩名年齡分別27歲和47歲的非華裔男子。所有被捕人已獲准保釋，須於12月下旬向警方報到。事件中無人受傷。