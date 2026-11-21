兩屆香港馬王、全球歷來累積獎金最高的賽駒「浪漫勇士」光榮退役，為傳奇競賽生涯畫上句號。「浪漫勇士」為香港賽馬史上唯一在四個享負盛名的賽馬地區揚威一級賽的賽駒，為表彰「浪漫勇士」的輝煌成就及對香港賽馬的貢獻，香港賽馬會將於周日(22日)在沙田馬場舉行榮休歡送儀式，讓各界向這匹世界級馬王致敬。 回顧「浪漫勇士」的輝煌戰績，牠於服役期間合共贏得15場一級賽冠軍，是歷來勝出最多一級賽的香港賽駒，累積獎金逾2.88億港元，高踞全球賽駒累積獎金榜首位置。

「浪漫勇士」在四個賽馬地區攻下一級賽，除了在港屢勝大賽，遠征海外也為香港賽馬寫下多個歷史時刻。2023年，牠遠赴澳洲勝出一級賽覺士盾，成為首匹在這項大賽奪冠的香港賽駒。翌年，牠轉戰日本，再下一城，勇奪安田紀念賽冠軍。「浪漫勇士」於2025年展開近四個月的中東之旅，在杜拜揚威一級賽傑貝哈特錦標，以打破美丹馬場場地時間紀錄報捷。各個賽馬地區的賽道設計、馬場環境、氣候、時區和參賽對手均截然不同，「浪漫勇士」克服種種挑戰，展現強大適應力。

馬主劉栢輝表示，「浪漫勇士」的成就彰顯香港賽馬運動的世界級水平，更進一步提升香港在全球馬壇的領導地位。當初為馬兒命名時，「浪漫」寄託他對退休生活的憧憬，而「勇士」則寓意馬兒勇敢無畏，如今牠以戰績印證了名字的含義，可謂恰如其名。 「浪漫勇士」出自香港國際馬匹拍賣會，練馬師沈集成表示，當年在拍賣會上一眼相中這匹形態出眾的賽駒。回顧「浪漫勇士」的表現，沈集成欣賞牠面對不同環境及挑戰時，始終保持爭勝決心。 本周日的榮休歡送儀式上，「浪漫勇士」會與幕後團隊一同亮相，與馬迷見面，感謝他們一直以來對這匹冠軍級佳駟的鼎力支持。此外，「浪漫勇士」將於12月13日浪琴香港國際賽事日在沙田馬場作最後一次在港公開亮相，然後前往澳洲展開退休生活。