海關早前接獲舉報指有網店賣冒牌貨，經調查及商標持有人協助下於上周三(11日)採取行動，突擊搜查觀塘一個工業大廈單位，成功搗破一個分銷及包裝中心，起獲約800件懷疑冒牌香水及潮玩公仔，包括CHANEL等名牌，估計市值約50萬港元，並即場拘捕一名61歲本地男子，他涉嫌獨立負責倉庫內的「一條龍」工作，包括包裝、處理訂單、分銷及寄貨，他現正保釋候查。調查發現，網站負責人是一名30歲本地男子，正是被捕人的兒子，目前身處海外，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

該網店會在網上自建設計精美的官方網站，並開立多個社交平台帳號，刻意營造出「具規模的大型網商」形象，並於網頁上訛稱在全球各地設有採購團隊，從而降低消費者戒心。他們出售的冒牌貨品仿真度極高，一般消費者難以分辨真偽。以香水為例，正貨樽身貼字置中、樽底刻字清晰，假貨則偏左及刻字模糊。每件假貨定價極具吸引，香水賣700元至1,000元，是正貨的八成，令消費者誤以為是平衡進口貨或優惠價，但冒牌貨的成本其實只100至200元，利潤極高。

工廈單位實際環境極度惡劣

海關又指，該觀塘工廈單位實際環境極度惡劣、雜亂無章、灰塵滿佈，與其網店展現的「高端形象」大相徑庭，嚴重誤導消費者。由於香水會直接塗抹於皮膚上，若在如此惡劣及缺乏温度控制的環境中長期堆放，極容易令成分變質，對人體健康構成嚴重風險。海關稍後將涉案香水樣本送往政府化驗所進行安全性測試，呼籲消費者切勿貪圖便宜光顧可疑網店。

2023 年營運至今處理 7000 宗交易

該網店自2023年起營運至今，共處理約7,000宗網店交易，涉款達600萬元，相信全屬販賣冒牌物品的犯罪得益。為了掩飾資金的真正來源，主謀兒子利用多重轉帳及交易進行洗黑錢活動，收取顧客貨款後，將部分資金轉帳至被捕父親的個人戶口，用作支付其酬勞、分銷中心租金及網店日常開支。其餘款項則會再被轉移至主謀持有的其他個人戶口，或第三者戶口作進一步分拆，企圖將黑錢「洗白」。海關目前已凍結約250萬元的涉案資產，包括約110萬元的銀行存款及約140萬元的證券資產。案件的財富調查仍在進行中，將會徵詢律政司意見，不排除稍後向法庭申請充公上述犯罪得益。