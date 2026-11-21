一名女子在社交平台Threads發帖，指乘巴士期間遭鄰座男乘客疑摸大腿非禮。事主受驚不敢揚聲，用通訊軟件向朋友求助，最後忍無可忍，將對方的手移開，並於翌日到警署報案求助。

一名女子上周四（19日）在社交平台Threads發帖，指乘巴士期間遭鄰座男乘客疑摸大腿非禮。事主受驚不敢揚聲，用通訊軟件向朋友求助，最後忍無可忍，將對方的手移開，並於翌日到警署報案求助。帖文引來網民熱議，有人上載一名男子的相片，被事主認出是色狼，「是他，好多人拍過他，果然是慣犯」。警方回覆《am730》查詢時證實接獲報案，指事件於機場開往東涌的巴士上發生，案件列作「非禮」，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

女事主在帖文稱，來港工作下班時乘搭城巴，懷疑遭到鄰座陌生男乘客非禮，「下班搭車突然覺得旁邊的人手完全在我腿上」，她最初「以為是我腿太開」，但「還沒超線」。事主形容自己「平常是小辣椒，但這時候不敢講話」，「只敢輕聲細語說『抱歉』，移開他的小手」。

照片可見她當時坐在左邊座位，旁邊男乘客伸出手放在事主右大腿上。事主上載與朋友對話截圖，稱「覺得旁邊的人在摸我」、「他假裝hold包包」、「手根本在我腿上」、「公車應該沒有那麼滿」，最後她忍無可忍，伸手移開對方的手。