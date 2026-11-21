【11月24日更新】警方上周五（20日）接獲一名女子報案，指上周四（19日）晚上在一輛由機場開往東涌的巴士上被一名男子非禮，該名男子其後逃去。人員經調查後鎖定疑犯，並於周一（23日）在屯門區拘捕一名44歲本地男子涉嫌「非禮」。被捕人正被扣留調查。案件由大嶼山警區刑事調查隊第三隊繼續跟進調查。



警方呼籲未有報案的受害人或目擊案發經過的人士，致電3661194與調查人員或任何一間警署聯絡。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「猥褻侵犯」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁十年。





【11月21日】一名女子上周四（19日）在社交平台Threads發帖，指乘巴士期間遭鄰座男乘客疑摸大腿非禮。事主受驚不敢揚聲，用通訊軟件向朋友求助，最後忍無可忍，將對方的手移開，並於翌日到警署報案求助。帖文引來網民熱議，有人上載一名男子的相片，被事主認出是色狼，「是他，好多人拍過他，果然是慣犯」。警方回覆《am730》查詢時證實接獲報案，指事件於機場開往東涌的巴士上發生，案件列作「非禮」，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

女事主在帖文稱，來港工作下班時乘搭城巴，懷疑遭到鄰座陌生男乘客非禮，「下班搭車突然覺得旁邊的人手完全在我腿上」，她最初「以為是我腿太開」，但「還沒超線」。事主形容自己「平常是小辣椒，但這時候不敢講話」，「只敢輕聲細語說『抱歉』，移開他的小手」。 照片可見她當時坐在左邊座位，旁邊男乘客伸出手放在事主右大腿上。事主上載與朋友對話截圖，稱「覺得旁邊的人在摸我」、「他假裝hold包包」、「手根本在我腿上」、「公車應該沒有那麼滿」，最後她忍無可忍，伸手移開對方的手。

疑為慣犯 有女網民留言「他上次也是用同一招碰我」 帖文引來網民留言，建議女事主報警，有人上載一名男子的照片，隨即被女事主認出是涉事色狼，留言驚呼「是他啊，好多人拍過他，果然是慣犯」，亦有女網民稱「我也遇過他！他上次也是用同一招碰我。」女事主於上周五（20日）晚上到尖沙咀警署報案，「警員好有耐心也幫我很多，也謝謝香港朋友馬上陪我報案」、「警員好有耐心也幫我很多，也謝謝香港朋友馬上陪我報案，大家留言我都有看到。好多受害者站出來，下次會再勇敢一點當下解決，希望不要再有人受害了」。

警方回覆《am730》查詢時指尖沙咀警署上周五（20日）接獲一名女子報案，指11月19日晚上在一輛由機場開往東涌的巴士上被一名男子非禮，該名男子其後逃去。經調查後，案件列作「非禮」，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。