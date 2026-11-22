選舉委員會界別分組一般選舉今日(22日)舉行，今屆共有31個界別分組需要競逐，有856名候選人爭奪723個席位，合資格投票人數目約有5,700人。投票由早上9時起開始，至下午6時結束，今屆選舉共有5,640人投票，投票率約98.79%。 選管會主席陸啟康會見傳媒表示，今屆累積投票率逾98%，共超過5,600名投票人投票，所有票箱已經運送到位於會展的中央點票站進行點票；至於全日僅接獲一宗投訴，涉及選舉廣告，該投訴人不知道為何會收到選舉廣告，選管會現正處理中。他強調，選管會不會評論投票率，但對於投票數字感到鼓舞，同時證明本港選舉制度的操作愈來愈成熟，選管會亦欣然樂見。

政制及內地事務局局長謝小華、常任秘書長黃少珠和副局胡健民，分別前往荃灣體育館、九龍公園體育館、車公廟體育館、調景嶺體育館和港灣道體育館的投票站巡視。謝小華指，樂見各投票站一帶的選舉氣氛熱烈，不少選民一早已到場排隊輪候投票，秩序大致良好，投票過程亦流暢。 她呼籲，各合資格選民把握時間，踴躍投票，選出心儀的代表，讓有擔當、有視野、真正能代表業界和整體社會利益的賢能之士，加入選舉委員會，讓選委會在未來5年更好履行憲制職能，讓香港能更好融入和服務國家發展大局，最終惠及市民。

鄧炳強：啟動 緊急事故監察及支援中心 監察票站狀況 保安局長鄧炳強表示，為確保選舉順利進行，保安局緊急事故監察及支援中心已經啟動，密切監察票站地區市面狀況；警隊及民安隊人員亦在各票站當值，維持秩序及管理人流。 全港設有5個一般投票站，分別在港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館、車公廟體育館；亦有兩個分別於跑馬地警署及石壁監獄的專用投票站。保安局長鄧炳強早上先後到九龍公園體育館投票站及港灣道體育館投票站視察，並與在場的工作人員交談。

今屆共有31個界別分組需要競逐，有856名候選人爭奪723個席位，經投票後勝出的700多名當選者，將聯同自動當選的259人、以及518名來自當然委員同經提名產生的選委，組成新一屆1,500人的選舉委員會。 多名政商界人士出席投票，包括長和主席李澤鉅、新世界發展主席鄭家純和新鴻基地產主席郭炳聯等。