選舉委員會界別分組一般選舉今日(22日)舉行，今屆共有31個界別分組需要競逐，有856名候選人爭奪723個席位，合資格投票人數目約有5,700人。投票由早上9時起開始，至下午6時結束，早上陸續有選民到票站投票。

截至下午5時，投票率98.37%，5616名選民投票。

政制及內地事務局局長謝小華、常任秘書長黃少珠和副局胡健民，分別前往荃灣體育館、九龍公園體育館、車公廟體育館、調景嶺體育館和港灣道體育館的投票站巡視。謝小華指，樂見各投票站一帶的選舉氣氛熱烈，不少選民一早已到場排隊輪候投票，秩序大致良好，投票過程亦流暢。