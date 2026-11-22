選舉委員會界別分組一般選舉今日(22日)舉行，今屆共有31個界別分組需要競逐，有856名候選人爭奪723個席位，合資格投票人數目約有5,700人。投票由早上9時起開始，至下午6時結束，早上陸續有選民到票站投票。

截至下午4時，投票率97.39%，5560名選民投票。多個界別的投票率達到100%，包括商界（第一）、商界（第三）、香港僱主聯合會、工業界（第一）、會計界、工程界、法律界、科技創新界、基層社團、建築、測量、都市規劃及園境界。

投票率最低是保險界，有81.82%，72人已投票，界別選民人數有88人。