尖沙咀寶勒巷私家車失控剷行人路 1死3傷(林俊源攝)

尖沙咀發生交通意外。今日(22日)下午約2時半，警方接報，指尖沙咀寶勒巷一輛私家車懷疑失控剷上行人路，撞入一間地舖，涉事司機棄車逃去。意外導致1死3傷，一名非華裔男子，送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。 至傍晚6時許，警方押解被捕男子重返車禍現場調查。被捕男子黑布蒙頭，雙手鎖上鐵鏈，站在私家車旁邊，期間警員向他發問。 柯士甸道截停涉事男子 網上陸續流出多段涉事現場片段，畫面顯示意外後路面一片狼藉，有途人受傷倒地，多部單車及路邊欄杆均遭撞毀。肇事私家車上的一男一女在意外發生後，不但沒有下車察看傷者傷勢，反而朝反方向施然步離現場。

體內酒精含量超標 現場消息指，警員在柯士甸道德信學校對開，成功截獲並拘捕一名38歲姓倪男子，他初步涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」。警員隨後為該名男子進行酒精呼氣測試，證實其體內酒精含量超出法例規定上限，遂以涉嫌「酒後駕駛」將其一併拘捕。

救援人員接報到場，據報現場有4名傷者，其中一人陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。由社交平台流傳的影片可見，其一名女傷者受傷倒地，似是仍有意識，由途人協助；而另一間食肆門口有兩名傷者，其中一名傷者由救護員進行心外壓，暫未知傷勢；而另一名男傷者亦坐在店舖門口，頭部以繃帶包紮，私家車撞毀路邊鐵欄及單車。