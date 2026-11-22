一代傳奇馬王「浪漫勇士」，生涯累積獎金超過2.88億港元創世界紀錄，今年9月宣布退役，下月13日將於馬場最後一次公開亮相，隨後前往澳洲安享晚年。香港賽馬會今日在沙田馬場舉辦榮休歡送儀式，並頒發終身成就獎，向這匹世界級名駒致敬。大批馬迷到場送別「浪漫勇士」，形容牠屬「香港之光」。 馬會今日於第三場賽事後特別舉行浪漫勇士榮休歡送儀式，馬主劉栢輝、練馬師沈集成、騎師麥道朗，以及馬會主席廖長江等均有出席。劉栢輝於儀式上，接受終身成就獎，以表彰浪漫勇士的卓越成就及其對香港賽馬的貢獻；「浪漫勇士」亦在沈集成及麥道朗陪同下，於馬匹亮相圈巡行，答謝馬迷一直以來的支持。

現場氣氛熱烈，不少馬迷到場歡送浪漫勇士。馬迷楊小姐表示，自2024年見證「浪漫勇士」揚威日本後，便成為支持者，欣賞牠如勇士般的跑姿，亦喜歡練馬師團隊分享的日常趣事，「話佢(浪漫勇士)屁股好大，而覺得佢好得意。」楊小姐提及最難忘一場賽事，浪漫勇士於迪拜與泥地馬競賽仍「叮噹馬頭」。談及歡送儀式，楊小姐坦言感觸落淚，但見浪漫勇士安全健康退役亦感欣慰，祝願牠退休後生活愉快。 馬迷讚浪漫勇士展現真正勇士精神 另一對馬迷王太與王先生一同迷上浪漫勇士。王太直言，最欣賞浪漫勇士面對傷患或失利仍不屈不撓，展現真正勇士精神。兩人多年來本地賽事幾乎場場入場支持，更曾兩度遠征海外，其中最難忘在日本的一場紀念賽，親眼見證牠為港奪冠。王太祝願牠赴澳洲後健康快樂，「多謝你（浪漫勇士）這幾年陪伴我們，帶給我們這麼精彩的賽事。」

亦有馬迷特意到場向劉栢輝送花致意。來自河南及山東的鞏先生與何先生，來港工作後才接觸賽馬並成為「浪漫勇士」的忠實擁躉，幾乎每次賽事均會入場打氣。鞏先生認為，浪漫勇士屬「香港之光」，並看好「白鷺金剛」能接棒成為下一代馬王。

馬主：馬迷支持金錢買唔到 馬主劉栢輝在儀式後受訪時表示，馬迷反應如此熱烈，形容這份支持「金錢買唔到」，令他深受感動。他提到最難忘的回憶是東京賽事獲大批港日馬迷歡呼，以及在澳洲一場大賽經影相判決險勝。劉栢輝直言，愛駒的成就已超越其心中最大期望，感謝所有馬迷一路陪伴，日後亦會抽空赴澳探望。 出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」競賽生涯戰績彪炳，服役期間合共贏得15場一級賽冠軍，成為歷來勝出最多一級賽的香港賽駒，累積總獎金超過2.88億港元，高踞全球賽駒累積獎金榜首，並兩度榮膺香港馬王。除在港屢奪殊榮外，「浪漫勇士」更分別曾在香港、澳洲、日本及中東贏得一級賽頭馬。

「浪漫勇士」去年5月曾因傷，左前腿要以手術植入螺絲，復出後仍能創下六戰全勝的佳績；惟其後腳部再度出現問題，馬主最終決定讓其光榮退役。牠將於下月13日香港國際賽事日最後一次在港公開亮相，隨後便會啟程前往澳洲展開退休生活。