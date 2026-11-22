選舉委員會界別分組一般選舉今日(22日)舉行，今屆共有31個界別分組需要競逐，有856名候選人爭奪723個席位，合資格投票人數目約有5,700人。投票由早上9時起開始，至下午6時結束，今屆選舉共有5,640人投票，投票率約98.79%。選舉委員會界別分組選舉結果陸續公布。 31 個有競逐界別分組 進出口界 17名當選人分別為王紫雲、嚴玉麟、梁毓雄、李淑媛、張文嘉、趙朗、陳建年、温幸平、王賜豪、許華傑、蔡德昇、趙婉玲、李曠怡、何志豪、陳少山、張壽文、鄧紹坤。

會計界 15名當選人分別是盧華基、湯飈、林冠良、許麗瓊、梁光健、葉毅成、任德煇、施連燈、鄧海蓮、陳美寳、范秉維、黃慧琪、廖於勤、甘志成、陳錦榮。 鄉議局 27名當選人分別是鄧善恒、林國昌、韋國洪、温揚堅、黃漢權、莫錦貴、邱榮光、李冠洪、李國鳳、林偉強、邱錦平、黃文漢、林奕權、陳崇業、陳志榮、何紹基、鄧志強、鄧賀年、温悅球、吳文傑、周雪茵、陳月明、李耀斌、陶桂英、劉啟康、余漢坤、黃秋萍。 香港僱主聯合會 15名當選人分別是吳永豪、鄺正煒、曾安業、黃永光、鄺永銓、潘林峯、許漢卿、ABATE Duncan Arthur William、楊磊明、楊恩慈、蘇薇、黃光耀、龐維仁、黃嘉純、李澤楷。

中醫界 15名當選人分別是朱恩、莫飛智、陳漢忠、楊卓明、林國强、曾超慶、盧鼎儒、何國偉、黃傑、張煒生、張群湘、彭祥喜、彭志標、呂愛平、李穎欣。 科技創新界 15名當選人分別是張梓昌、徐海山、楊夢甦、鄭振華、林曉鋒、錢國強、沈向洋、黃秉修、李帆風、馬惟善、涂文偉、黃建恒、鄭松岩、馬桂宜、李煥明。 漁農界 共有60名當選人，分別是蕭浪鳴、黃培吉、布家玲、梁炳坤、梁根養、林傑棠、黎伙有、盧蔭強、鄧兆昌、梁明堅、鄭良仁、林燕兒、朱淦明、劉國輝、郭誌有、羅廣財、伍永裕、佘常光、張德勝、崔景恒、陳志明、陳樹鋒、黃嘉良、吳志華、梁觀好、温來喜、黃祥發、黃炳文、何玉生、張少強、黃家興、周耀基、許智賢、梁冠華、黃火金、劉金鳳、周水根、郭漢華、陳上智、鍾清蓮、黃元弟、布文龍、李彩華、馮健忠、莊忠平、温官球、蔡德理、陳建業、蔣淑汝、胡春月、馮樹發、何淘稀、梁賢龍、鄭景文、冼偉倫、馮志康、楊上進、羅洛彤、張邵聰、張志平。

飲食界 共有16名當選人，分別是陳家強、楊位醒、鄭栢文、鍾偉平、吳德曉、莊裕坤、楊浩宏、梁振華、盛智文、吳子文、楊振年、胡珠、凌偉業、譚家良、盧浩宏、王偉樑。 同鄉社團 60名自動當選人，分別是余國春、方俊文、吳彩華、曾燈發、朱建蘭、何毅強、吳哲歆、容冰、張玉其、龍允生、陳禮安、黃醒林、黃意生、林君量、張家成、魏仁康、黃詠霖、賴德云、曾勝利、李尚仁、吳斯維、劉春、王文、郭綠明、柯文華、蘇欣欣、黃自强、陳曉津、俞凱、林津玲、洪嘉恩、劉達泉、張堃、程民駿、劉娟、李進、吳金龍、蒙美玲、程嘯濤、唐捷、云海清、韓陽光、蔡敏、李冠誼、應炳囡、莊凌雲、徐道睦、謝竺池、張鵬、孫𣌀、曹寶珊、劉毅翔、唐安英、王家惠、王再興、許菁、林建康、賀艷臣、吳來盛、吳換炎。

勞工界 共有60名自動當選人，分別是林千國、蕭建清、楊柏通、蔡永強、林天賦、蘇栢燦、楊開强、陸頌雄、葉以勒、江惠周、繆天慧、許培婷、魯志薪、周思傑、孔繼明、關勝傑、趙慶斌、盧嘉麗、李文昌、謝宏儒、楊榮輝、馮鈺鋒、范强、謝愛紅、郭婷婷、鄭宇曦、楊連碧、陳鄧源、陳文慧、張錦靈、許鵬騰、趙淑珠、陳善明、胡耀鋒、程岸麗、王智量、洪美容、翟尚勤、王麗萍、黃必文、蔡宗建、葉柳青、黃國基、楊莉、詹勳澤、譚金蓮、何慧珊、呂乃星、鄭秀娟、繆泰興、朱育青、曾志文、譚志聰、儲漢松、雷潔嫻、陳萬聯應、郭偉强、陳麗紅、張瑩瑩、朱嘉妮。

全國性團體香港成員的代表 共有110名自動當選人，分別是蒙美玲、陸海、凃雅雅、饒桂珠、麥海珊、鄭臨、李彤、余嫿、張心瑜、吳秋玉、陳念慈、徐小曼、伍婉婷、徐守然、陳穎文、王錦輝、姚珩、劉愛麗、吳志斌、李紅霞、梁日輝、李然、梁煒茵、莊創業、鄭承峰、陳思敏、梁志明、李根泰、陳昆、駱鎮、廖宇軒、李晧君、盧錦欽、張廣軍、李文斌、馬春玲、蔡志婷、馬駿、蕭凱恩、蔡曜陽、霍啟文、盧婉婷、岑浩璋、陳正偉、杜凱琹、梁琬雯、劉毅、黎達成、符迪、李嘉盈、李超宇、馮務君、鍾偉廉、蘇穎瑜、胡志禧、鄭梓樂、藍家達、盧汶豐、李智鴻、劉碧堯、李思敏、穆家駿、陳凱榮、劉天正、陳志豪、李貞儀、容詩藴、郭宣彤、林浩一、郭凱傑、鄭樂然、勵娜、劉陳小寶、許奇鋒、施漢陽、朱浴龍、蔡建四、黃晓敏、楊毅、廖錦鳳、劉會平、習超、吳志龍、楊育城、黃晶榕、林凱章、陳佩珊、吳學明、鄔晉昇、黃梓謙、陳家亮、吳承華、王倩雯、陳欣耀、林博、陳健平、趙青、卞兆祥、包文駿、賈佳亞、劉洋、方舟、丘燿誠、李子樹、劉愛詩、鄧咏駿、潘孝汶、彭志兵、方仁德、謝承潤。

紡織及製衣界 17名當選人分別是鄭文德、邱允恭、楊振勳、方淑君、朱俊豪、陳淑玲、詹嘉莉、顏錦棠、羅正杰、梁嘉彥、蕭勁樺、關淑敏、許彼得、文宇軒、陳愛菁、陳永安、劉培傑。 商界（第一） 17名當選人分別是林健鋒、BRADLEY Guy Martin Coutts、阮蘇少湄、欣榮、霍啟山、李家聰、余國賢、陳豪賢、高美懿、楊美珍、于健安、梁兆基、馮玉麟、伍俊達、陳細明、洪丕正、陳凱。 商界（第二） 17名當選人分別是陳幼南、王紹基、方添輝、王淑慈、楊華勇、莊學山、謝湧海、陳斌、李德剛、楊振鑫（楊釗）、楊燕芝、伍淑清、邱建新、黃楚恒、王彭彥、葉少明、高敏堅。

商界（第三） 共有17名當選人，分別是應越、郭端祥、褚卓倫、姚來文、朱立偉、廖偉倫、沈華、游偉光、辛聰金、周永順、趙爽、趙珺、林淑芬、連少冬、温雪飛、莊惠明、林紫瑾。 工業界（第一） 17名當選人分別是葉中賢、陳婉珊、陳偉聰、莊子雄、羅名承、劉燊濤、岑健偉、梁君彥、林世豪、周治平、陳耀邦、何柏堅、許文俊、王博文、陳嘉賢、吳慧君、吳民卓。 工業界（第二） 共有 17名當選人，分別是徐晉暉、吳宏斌、孫榮良、施榮恆、陳家偉、吳國安、史立德、陳永棋、駱百強、黃偉鴻、羅永邦、馬介欽、梁兆賢、黃家和、李世傑、劉健華、吳清煥。

社會福利界 15名當選人分別是余秀珠、楊建霞、梁惠玲、黃智傑、冼靜儀、李淑慧、陳文浩、李淑霞、黃萬成、趙漢文、李漢祥、陳小麗、崔永康、李玉芝、譚贛蘭。 工程界 15名當選人分別是李炳權、郝炎、韓志強、蔣東強、姚勳雄、韋志成、馬紹祥、朱沛坤、周健德、張利民、鍾小平、霍偉棟、李向東、李志康、薛永恒。 法律界 15名當選人分別是譚雪欣、梁定邦、劉漢銓、曹紹基、盧懿杏、李連君、鄭程、徐奇鵬、林穎茜、袁國強、張天任、湯家驊、陸栩然、蔣瑞福、藍德業。

建築、測量、都市規劃及園境界 15名當選人分別是林雲峯、陳澤斌、何鉅業、劉興達、林家輝、呂慶耀、林力山、林展鵬、賴旭輝、張綺薇、陳旭明、黎漢群、杜嘉儀、張翹楚、李少穎。 金融界 17名當選人，分別是李民橋、梁嘉麗、王祖興、劉鈞、麥永賢、傅劍、鄭建崗、葉子建、陳志輝、謝小玲、陳麗明、施穎茵、陳文、廖宜建、𧝁惠儀、LIM HUI HUNG LUANNE、黃辛葆璉。 金融服務 界 17名當選人，分別是鄧聲興、汪俊紅、楊玳詩、李細燕、陳銘潤、張德熙、唐桂坤、陳立德、鄔奇、明小冲、伍子權、熊力頲、李耀新、龔臻虹、陳柏楠、林向紅、李彤。 保險界 17名當選人，分別是黃子遜、劉佩玲、徐志堅、馮偉昌、潘榮輝、尹玄慧、劉少文、譚國榮、柳康維、陳健波、鄧子平、林智剛、伍榮發、鄭國屏、張健強、許金桂、許鼎睿。 地產及建造界 17名當選人，分別是高志偉、廖聖鵬、龍漢標、郭基泓、陳文博、黃少媚、黃天祥、KERR KEITH GRAHAM、侯志超、KESWICK BENJAMIN WILLIAM、趙國雄、李家誠、謝偉正、利蘊蓮、羅嘉瑞、張利民、張子仲。 中小企業界 15名當選人，分別是吳景瀚、何世杰、鄭蕾、楊全盛、余敏、麥美儀、周嘉弘、鄭仲邦、沈慧林、黎卓斌、王淑雯(王淑筠)、肖凱、區達智、潘鵬雛、郭志華。 酒店界 共有16名當選人，分別是邱詠筠、周偉淦、鄭家安、盧曉楓、HARILELA ARON HARI、呂慧瑜、邱文華、羅俊謙、郭惠光、吳錦鴻、凌緣庭、陳淑儀、鄭志雯、霍美華、麥汝輝、羅寳文。 旅遊界 17名當選人，分別是沈朝生、董沛銓、馬煜文、王美嬌（徐王美倫）、施俊明、譚光舜、李振庭、鄧雯蕙、林浩輝、黃焯安、蘇子楊、黃子榮、吳熹安、黃進達、彭彧、林心亷、劉海天。 航運交通界 17名當選人，分別是陳文俊、陳國盛、温子傑、賴永明、黃良柏、李博恩、方智輝、鄭克和、陳智健、張嘉欣、張謙華、何立基、李天柱、吳天海、袁美儀、黃明慈、李鑾輝。 教育界 共有14名自動當選人，分別是招祥麒、蔡世鴻、李伊瑩、鍾麗金、陳淑儀、張澤松、梁冠芬、關頴斌、廖鳳香、林翠玲、張展鈴、朱偉林、陳狄安、李靜雯。 體育、演藝、文化及出版界 15名自動當選人，分別是高克寧、李靜、陳志光、陳頌瑛、陳永華、黃寶基、貝鈞奇、王英偉、楊國強、蘇惠良、葉佩珠、劉小康、許冰心、爾冬陞、尹惠玲。 批發及零售界 17名當選人，分別是黃立愷、林偉文、黃紹基、李勝幟、潘偉駿、余偉傑、謝邱安儀、梁勵、郭詩慧、林文華、李致慧、葉本良、吳永恩、張志祥、孫道弘、陳錦榮、蘇啟國。 醫學及衞生服務界 15名當選人，分別是陳衍里、陳玉嬋、陳肇始、梁禮賢、郭寶賢、梁嘉傑、羅鳳儀、莫樹錦、陳偉強、徐錫漢、李夏茵、容樹恒、陳真光、蘇潔瑩、梁世民。 基層社團 60名當選人，分別是陳敬偉、葉文傑、羅競成、黃暢然(黃向墨)、董健莉、劉暢、梅少峰、薛博然、陳舜瑜、陳純純、宋啟明、謝永恒、楊子熙、陳延山、邱少雄、陳武、廖伊曼、黃靖淳、林德興、張學明、黃偉傑、許逸謙、顏汶羽、黃春平、黃振鴻、張仲哲、陳偉明、祝慶台、羅錦輝、黃影影、彭兆基、謝曉東、梁成輝、李誌峰、雲天壯、奚曉珠、何漢文、李雪萍、劉桂容、李民强、陳惠平、招國偉、李一萍、黃進輝、周轉香、胡耀良、黃国平、徐景勝、左滙雄、越毅強、胡景鵬、雷浩賢、陳秋嫻、温和輝、李友信、王觀强、吳丹、何坤洲、陸海天、李月民。