西九文化區管理局與國泰宣布展開新一階段為期三年的策略夥伴合作，一同推動香港文化旅遊發展，冀結合西九的文化藝術資源與國泰全球航空網絡，吸引更多旅客來港，提升香港作為國際文化旅遊目的地的吸引力。為慶祝合作延續，西九海濱長廊將展出一架塗上「香港精神號──八十周年紀念版」特別塗裝的國泰777-300ER客機模型。

打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌

根據合作計劃，國泰將繼續支持西九打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌之一，吸引不同地方樂迷訪港參與。雙方將共同開發特色套票產品，結合旅遊行程與西九的展覽、表演藝術節目及多元文化體驗。此外，國泰將透過機上娛樂系統的「雲上西九」影片系列，向全球旅客推廣西九重點展覽及藝術活動。國泰將繼續為往來香港的藝術家提供支持，以配合西九演藝中心開幕及其他西九舉辦的大型項目，同時會繼續為M+及香港故宮文化博物館大型展覽的借展展品提供航空貨運及物流支援。