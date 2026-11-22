西九文化區管理局與國泰宣布展開新一階段為期三年的策略夥伴合作，一同推動香港文化旅遊發展，冀結合西九的文化藝術資源與國泰全球航空網絡，吸引更多旅客來港，提升香港作為國際文化旅遊目的地的吸引力。為慶祝合作延續，西九海濱長廊將展出一架塗上「香港精神號──八十周年紀念版」特別塗裝的國泰777-300ER客機模型。
打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌
根據合作計劃，國泰將繼續支持西九打造「國泰 • 西九爵士音樂節」成為香港年度文化盛事品牌之一，吸引不同地方樂迷訪港參與。雙方將共同開發特色套票產品，結合旅遊行程與西九的展覽、表演藝術節目及多元文化體驗。此外，國泰將透過機上娛樂系統的「雲上西九」影片系列，向全球旅客推廣西九重點展覽及藝術活動。國泰將繼續為往來香港的藝術家提供支持，以配合西九演藝中心開幕及其他西九舉辦的大型項目，同時會繼續為M+及香港故宮文化博物館大型展覽的借展展品提供航空貨運及物流支援。
陳智思：深信藝術文化塑造香港未來
西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，新一階段合作是雙方夥伴關係的重要里程碑，反映雙方深信藝術文化能塑造香港未來，提升香港作為國際文化樞紐的吸引力，並吸引更多旅客來港體驗香港獨特魅力。他相信，結合西九推動文化藝術的優勢及國泰的全球網絡，可為香港匯聚更多世界級藝術文化體驗、藝術家及觀眾，向世界展現香港的文化活力與軟實力。
林紹波：透過全球網絡吸引更多旅客訪港
國泰集團行政總裁林紹波表示，很高興延續與西九文化區管理局的合作，透過國泰全球航線網絡吸引更多旅客訪港，同時將香港的創意精神帶到國際舞台。他指，是次合作體現國泰推動青年、體育、藝術及文化發展的長遠承諾，支持特區政府《香港五年規劃》，並為香港發展成為中外文化藝術交流中心作出貢獻。