一代傳奇馬王「浪漫勇士」，服役期間合共贏得15場一級賽冠軍，累積獎金超過2.88億港元創世界紀錄。牠於今年9月正式退役，下月13日將於馬場最後一次公開亮相，隨後前往澳洲頤養天年。香港賽馬會昨在沙田馬場舉辦榮休歡送儀式，並頒發終身成就獎，向這匹世界級馬王致敬。大批馬迷到場送別，形容牠是「香港之光」。 攝：蘇文傑 馬會昨在沙田馬場舉行浪漫勇士榮休歡送儀式，馬主劉栢輝、練馬師沈集成、騎師麥道朗，以及馬會主席廖長江等均有出席。為表彰「浪漫勇士」畢生輝煌成就，廖長江將終身成就獎獎座給予馬主劉栢輝，並向馬主、練馬師及騎師送上紀念馬匹號布。「浪漫勇士」亦在沈集成及麥道朗陪同下，於馬匹亮相圈巡行，答謝馬迷的支持。

現場氣氛熱烈，大批馬迷專誠入場向這匹星中之星道別。馬迷楊小姐表示，自2024年見證「浪漫勇士」揚威日本後，便成為粉絲。她欣賞牠如勇士般的跑姿，亦喜歡練馬師團隊分享的日常趣事，「說牠屁股好大，覺得牠好得意。」楊小姐坦言歡送儀式時感動落淚，但見到浪漫勇士能安全健康退役亦很欣慰，祝願牠退休後生活開心。 馬迷讚浪漫勇士展現真正勇士精神 另一對馬迷王太與王先生亦迷上浪漫勇士。王太直言，最欣賞浪漫勇士面對傷患或失利仍不屈不撓，展現真正勇士精神。馬王參與的本地賽事，兩人數年來幾乎必入場支持，更曾多次遠赴海外支持其出賽。王太提到最難忘在日本的一場紀念賽，親眼見證牠為港奪冠。王太祝願牠赴澳洲後健康快樂，「多謝牠這幾年陪伴，帶給我們這麼精彩的賽事。」

有馬迷更特意到場向劉栢輝送花致意。來自山東及河南的鞏先生與何先生，來港工作後才接觸賽馬並成為浪漫勇士忠實擁躉，幾乎牠每場賽事均會入場打氣。鞏先生認為，浪漫勇士屬香港之光，並笑指亦已看好「白鷺金剛」能接棒成為下一代馬王。

馬主：馬迷支持金錢買唔到 馬主劉栢輝在儀式後受訪時指，會永遠很珍惜浪漫勇士帶給他的歡樂、榮耀和回憶，並衷心感謝所有馬迷支持；指無論在香港，甚至澳洲及日本等地，都感受到馬迷的熱情歡呼，形容這份支持「金錢買唔到」，令他深受感動。他直言，愛駒的成就已超越其心中最大期望，日後會抽空赴澳探望愛駒。 愛爾蘭出生，來自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」競賽生涯戰績彪炳，合共贏得15場一級賽冠軍，累積獎金逾2.88億港元，並且兩度獲選香港馬王。除在港屢奪殊榮外，「浪漫勇士」更是香港賽馬史上唯一一匹賽駒，先後在香港、澳洲、日本及杜拜四個賽馬地區勝出一級賽。

已屆8歲的「浪漫勇士」去年5月曾因受傷，左前腿要以手術植入螺絲，復出後仍能多次創下佳績；惟其後腳部再度出現問題，馬主最終決定讓其光榮退役。牠將於下月13日浪琴香港國際賽事日最後一次公開亮相，隨後便會啟程前往澳洲展開退休生活。 另外，上個馬季與「浪漫勇士」破天荒並列「雙馬王」的全球最高評分短途馬王「嘉應高昇」，上月遠征澳洲出戰珠穆朗瑪峰錦標(1,200米一級賽)後，返港首戰再展王者本色，昨在沙田馬場舉行的中銀香港私人銀行馬會短途錦標(1,200米二級賽)奪冠，成為首匹三度攻下此項賽事的賽駒，創造歷史。「嘉應高昇」積極備戰下月舉行的浪琴香港國際賽事。