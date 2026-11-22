器官捐贈可為病患帶來重生希望，亦讓捐贈者的大愛得以延續。器官捐贈者李朗婷的父母李耀文及葉敏儀分享了他們大愛故事。李耀文指，30歲女兒李朗婷數年前移民加拿大多倫多，去年3月底健身期間突發腦出血，最終腦幹死亡。面對喪女之痛，父母李耀文及葉敏儀雖萬分不捨，但想到女兒生前樂於助人，一家人商討後決定捐出其肝、腎、胰及眼角膜，成功幫助5名病人。夫婦其後帶同女兒骨灰返港，李耀文指，發現有專門為器官捐贈者成立的「大愛恩人」紀念花園，故申請後將女兒安葬於此，並透露「於今年5月帶著加拿大政府頒發的紀念獎牌，與移植康復者及醫護團隊一同徒步橫越戈壁沙漠108公里，替女兒完成這項壯舉。」

今日舉行「大愛恩人」秋祭 香港器官捐贈行動組及香港腎臟基金會今在將軍澳華人永遠墳場舉行「大愛恩人」秋祭，8個捐贈者家庭共12名家屬出席，緬懷102名遺體及器官捐贈者的大愛精神。「大愛恩人」計劃由香港器官捐贈行動組及香港腎臟基金會策劃，並獲華人永遠墳場管理委員會支持，於2017年7月在將軍澳華人永遠墳場設立紀念花園及紀念壁，向遺體器官捐贈者及其家屬致以崇高敬意。

中央器官捐贈登記名冊超過42萬人登記 范婉雯︰人數仍然不足 醫務衛生局副局長范婉雯出席活動時表示，對器官衰竭患者而言，器官移植往往是延續生命的唯一希望。目前中央器官捐贈登記名冊已有超過42萬名市民登記，較今年5月春祭時增加約1萬人，但人數仍然不足，當局會繼續聯同衛生署、醫管局及社區夥伴推廣器官捐贈文化。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡指出，「大愛恩人」紀念花園建成至今踏入第10個年頭，有102名捐贈者已經或將在此長眠，他們捐出的器官救活逾300名病人，亦為相關家庭重燃希望。

康復者︰讓其家庭得以維持完整 秋祭上，肝/腎移植康復者王偉民憶述患有多囊腎期間曾長期洗血，直至2018年接受移植手術後重獲新生。他說，雖然至今仍不知道捐贈者是誰，但正是對方及其家人的決定，讓其家庭得以維持完整，「每一次慶祝移植周年，都是見證一個陌生家庭的慷慨，在我的家庭開花結果。」康復後，王偉民放下法律工作，專注病人倡議與醫療治理。