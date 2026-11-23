器官捐贈可為病患帶來重生希望，亦讓捐贈者的大愛得以延續。有捐贈者父母分享指，女兒去年3月底健身期間突發腦出血，最終腦幹死亡；因考慮女兒生前樂於助人，決定捐出其肝、腎、胰及眼角膜，成功救活5名病人。亦有肝腎聯合移植康復者指，雖然不知道捐贈者是誰，但對方及其家人的決定，讓家庭得以保存完整。有組織昨舉行「大愛恩人」秋祭儀式，與捐贈者家屬一同緬懷器官捐贈者的大愛精神。

「大愛恩人」計劃由香港器官捐贈行動組及香港腎臟基金會策劃，並獲華人永遠墳場管理委員會支持，於2017年7月在將軍澳華人永遠墳場設立紀念花園及紀念壁，向遺體器官捐贈者及其家屬致以崇高敬意。「大愛恩人」秋祭儀式昨在將軍澳華人永遠墳場舉行，8個捐贈者家庭共12名家屬出席，緬懷102名遺體及器官捐贈者的大愛精神。

醫務衛生局副局長范婉雯表示，對器官衰竭患者而言，器官移植往往是延續生命的唯一希望。目前中央器官捐贈登記名冊已有超過42萬名市民登記，較今年5月春祭時增加約1萬人，但人數仍然不足，當局會繼續聯同衛生署、醫管局及社區夥伴推廣器官捐贈文化。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡指出，「大愛恩人」紀念花園建成至今踏入第10個年頭，有102名捐贈者已經或將在此長眠，他們捐出的器官救活逾300名病人，亦為相關家庭重燃希望。