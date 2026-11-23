精神病患者受病情影響，社交時或難以準確理解他人的表情與行為，或會影響人際及職場適應。青山醫院近月為社交認知互動訓練結合虛擬實境(VR)技術，讓病人透過VR反覆觀看常見的社交場景或事例，以沉浸式練習分析各種心智解讀的利弊。院方稱，13名有參與先導治療的思覺失調患者，治療參與度和多個社交認知範疇均有顯著進步。 現代人用即時通訊軟件，面對缺乏表情及語氣的文字訊息，或容易過度解讀對方心情，對有社交認知障礙精神病患者情況更甚。青山醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生黎鎮麟稱，社交認知障礙如電腦「晶片」失靈，令病人難整合社交資訊及理解他人表情行為，不同病人於情緒知覺、心智解讀及歸因風格三大範疇各有缺損。

青山醫院自2013年起為精神病患者提供小組形式的「社交認知互動訓練」，因應有病人難以投入傳統治療，團隊去年研究以VR提升治療動機及成效，並於7月正式應用；在過去3個月，職業治療部有13名成年思覺失調患者參與了先導治療。 學分析事實與猜測 訓練同樣圍繞該三大範疇，包括以VR展示高興、悲哀、憤怒、害怕、羞愧、厭惡及驚訝微表情並設小測驗，助容易混淆情緒病人鞏固認知，然後再教導病人如搜證般區分事實與估計，如入房時見到朋友突停止談話，要分清楚對方「停止說話」是事實，「講我是非」則屬猜測。至於分析日常社交事件成因傾向的「歸因風格」，團隊利用工餘時間拍攝9套真實社交場景，如約食飯卻獲冷淡回覆，引導分析思考模式利弊，包括容易產生憤怒、衝突的「歸因他人」、致焦慮自責的「歸因自己」，及考慮環境嘈吵或對方正忙的「歸因環境」，學習按事實作合理判斷。

曾參與訓練的病人Franco(化名)稱，完成VR訓練後學懂在人際互動中要有客觀證據、「實事求是」，不再未經了解便妄下定論，「要諗多啲，諗到通、心情好為止。」 青山醫院職業治療部部門經理曾美兒稱，小組訓練共8節，每組約4至5人，每節先講解理論，再讓病人練習時戴上VR眼鏡看片，之後再反覆討論總結。她指，傳統播片難重溫細節，VR既能提升興趣，亦方便針對不同歸因模式反覆練習，有助將技巧用於日常；結果顯示13人在3個範疇顯著進步。黎鎮麟補充，VR對害怕接觸真人的病人而言，是現想的「踏腳點」。

此外，青山醫院下月5日舉行65周年開放日，以「抗逆」及「共融」為題，時間為上午10時至下午3時半，毋須預先登記，免費入場。當日設講座、攤位遊戲及表演，亦安排導賞及參觀，開放部分病房及腦神經調節治療中心等。