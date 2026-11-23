2026年選舉委員會界別分組一般選舉昨舉行，今次共有31個界別分組須競爭，856名候選人角逐723個席位，合資格投票人數目約有5,700人。選舉由早上9時起開始，全港共設有5個一般投票站，多名政商界人士包括長和主席李澤鉅、新世界發展主席鄭家純等亦先後出席投票。

選舉投票於昨傍晚6時結束，選管會公布，共有5,640人投票，累積投票率達98.79%，較上屆高約9個百分點，創新高。多個組別投票率達100%，包括進出口界、工業界、會計界、工程界、法律界、科技創新界、漁農界等；投票率最低是保險界89.77%，是今屆唯一一個分組投票率不到九成；另外兩組投票率較低的航運交通界和金融服務界則分別有92.04%和94.54%。各界別分組中，競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，投票率逾95%，由余秀珠、陳文浩、楊建霞、黃頌等當選；至於法律界16個候選人爭15席，律師會會長湯文龍意外「墮馬」。