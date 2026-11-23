尖沙咀昨日發生奪命車禍。一架寶馬私家車於尖沙咀寶勒巷突衝上行人路，撞向人群，最終導致一名非華裔男子傷重不治，另外3名途人受傷。涉事男司機與一名女乘客事發後棄車逃走，惟男子之後被警方截獲。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「酒後駕駛」拘捕38歲涉案男司機。有目擊者指，事發時驚傳巨響，私家車上有兩人逃離，期間有途人曾喝令兩人停下但不成功。
警方昨午2時28分接報，一輛白色寶馬私家車駛至尖沙咀寶勒巷6號對開時，突然猛烈撞向路邊燈柱及一輛輕型貨車，餘勢未了剷上行人路，掃毀停泊路旁的多輛單車並撞倒多名途人。大批救護員接報趕抵現場，立即為傷者急救。現場所見，有傷者腳部受創倒地，須救護員抬上擔架送院；其中一名非華裔男子傷勢極為嚴重，送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術。
網傳片段揭男女施然逃離
事發後，社交平台瘋傳多段現場影片。從畫面可見，現場一片狼藉，涉事寶馬車頭嚴重損毀，大量汽車零件散落地上，多名被撞途人倒臥地上待救。正當多名熱心市民上前查看傷者情況及協助報警之際，車上一對男女打開車門落車，並施施然徒步離開現場。在場目擊者向一名身穿啡衣、相信是肇事男司機，高聲喝止，「唔好走呀！走佬呀？唔好走呀你！」惟二人對喝罵聲充耳不聞，繼續逃跑，期間一名外賣員見狀亦曾跑上前企圖將二人截停，但未能成功。
司機落網 車禍前緬甸臺撞標誌柱
至傍晚6時許，多名探員將黑布蒙頭、雙手鎖上鐵鏈的涉案男子押返寶勒巷車禍現場重組案情及調查。警方晚上交代初步調查結果，指肇事私家車在駛入寶勒巷之前已連環發生碰撞，最初沿棉登徑駛出緬甸臺撞毀一支交通標誌柱，惟司機未有停車，經柯士甸道左轉入赫德道後，再猛烈撞向另一輛停泊在左邊的輕型貨車，繼而右轉入寶勒巷，最終疑失控剷上行人路釀成致命事故。
警方事後以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「酒後駕駛」拘捕該名38歲涉案男司機，並扣留調查。
事件中4名被撞途人包括兩男兩女，年齡介乎31歲至70歲。當中53歲男子頭部遭受重創，由救護車急送醫院搶救後，惜最終證實死亡；另外3名傷者身體多處受傷，全部清醒送院治理。
途經醫生即場施救
多名市民目擊事發經過，其中一名餐廳男職員陳先生稱，當時聽到門外傳來「蓬」一聲巨響，出外便見單車全數被撞倒，數名傷者倒地流血。店內職員見狀紛紛上前了解，由於不敢貿然移動傷者，幸好當時恰巧有一名醫生途經並立即展開急救，陳先生與同事隨即按該名醫生指示，從餐廳取出毛巾及冰塊協助救人。