尖沙咀昨日發生奪命車禍。一架寶馬私家車於尖沙咀寶勒巷突衝上行人路，撞向人群，最終導致一名非華裔男子傷重不治，另外3名途人受傷。涉事男司機與一名女乘客事發後棄車逃走，惟男子之後被警方截獲。警方經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」及「酒後駕駛」拘捕38歲涉案男司機。有目擊者指，事發時驚傳巨響，私家車上有兩人逃離，期間有途人曾喝令兩人停下但不成功。

警方昨午2時28分接報，一輛白色寶馬私家車駛至尖沙咀寶勒巷6號對開時，突然猛烈撞向路邊燈柱及一輛輕型貨車，餘勢未了剷上行人路，掃毀停泊路旁的多輛單車並撞倒多名途人。大批救護員接報趕抵現場，立即為傷者急救。現場所見，有傷者腳部受創倒地，須救護員抬上擔架送院；其中一名非華裔男子傷勢極為嚴重，送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術。

網傳片段揭男女施然逃離

事發後，社交平台瘋傳多段現場影片。從畫面可見，現場一片狼藉，涉事寶馬車頭嚴重損毀，大量汽車零件散落地上，多名被撞途人倒臥地上待救。正當多名熱心市民上前查看傷者情況及協助報警之際，車上一對男女打開車門落車，並施施然徒步離開現場。在場目擊者向一名身穿啡衣、相信是肇事男司機，高聲喝止，「唔好走呀！走佬呀？唔好走呀你！」惟二人對喝罵聲充耳不聞，繼續逃跑，期間一名外賣員見狀亦曾跑上前企圖將二人截停，但未能成功。