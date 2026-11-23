大埔一隻狗被吊在樹上死亡，警方拘捕兩名男子，據了解報案人為其中一名被捕人的姊姊。(警方圖片)

大埔一隻狗被吊在樹上死亡，警方拘捕兩名男子，據了解報案人為其中一名被捕人的姊姊。

大埔警區動物罪案警察專隊主管何嘉智督察表示，周日(11月22日)下午接獲一名57歲姓溫女子報案，指其飼養的唐狗被不恰當對待。人員到場發現一隻狗隻屍體被掛於衞奕信徑第8段一間石屋外的樹上，初步得知狗隻是一隻白色唐狗，原是流浪狗，由報案人的54歲胞弟一年前帶回石屋飼養。另外，警方在案發一帶調查期間發現捕獸器及捕獸籠。據悉，報案女子當時發現其胞弟與多名朋友身處案發現場附近舉止怪異，懷疑狗隻死亡與他們有關，遂大義滅親報警。狗隻屍體已由愛護動物協會人員檢走。