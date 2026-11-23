大埔一隻狗被吊在樹上死亡，警方拘捕兩名男子，據了解報案人為其中一名被捕人的姊姊。
大埔警區動物罪案警察專隊主管何嘉智督察表示，周日(11月22日)下午接獲一名57歲姓溫女子報案，指其飼養的唐狗被不恰當對待。人員到場發現一隻狗隻屍體被掛於衞奕信徑第8段一間石屋外的樹上，初步得知狗隻是一隻白色唐狗，原是流浪狗，由報案人的54歲胞弟一年前帶回石屋飼養。另外，警方在案發一帶調查期間發現捕獸器及捕獸籠。據悉，報案女子當時發現其胞弟與多名朋友身處案發現場附近舉止怪異，懷疑狗隻死亡與他們有關，遂大義滅親報警。狗隻屍體已由愛護動物協會人員檢走。
檢捕獸器和捕獸籠
經過警方調查後，鎖定兩名男子與案有關，警方分別於周日及周一分別以「涉嫌殘酷對待動物」及「管有未獲批准的狩獵器具」罪名拘捕一名54歲本地男子及67歳本地男子，兩名被捕人士現正被扣留調查。狗隻屍體經愛護動物協會人員初步檢驗後，發現後腿有非自然傷口。至於狗隻真正死因，有待警方進一步調查以及漁農自然護理署解剖作一步化驗確定。
警方非常重視動物權益，重申殘酷對待動物是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，違例者最高可判處罰款港元$200,000及監禁3年。另外，根據香港法例第170章 《野生動物保護條例》第七條, 除咗有特別許可證或漁農自然護理署署長批準的狩獵器具除外，任何人不得利用任何狩獵器具狩獵任何野生動物。一經定罪違例者最高可判處罰款港元5萬元。