選委會界別分組選舉周日（22日）完成。國務院港澳辦及中聯辦今早（23日）分別發文道賀。港澳辦指，選舉圓滿完成反映新選舉制度具有的廣泛代表性；中聯辦指是次選舉是在激烈競爭、良性競爭中優中選優，展現了民主真諦，及體現「君子之爭」。

港澳辦：參選人有「老香港」也有「新香港」 港澳辦發言人指，這是完善特區選舉制度後的第二次選委會選舉，進一步彰顯新選舉制度的先進性優越性，展現符合香港實際高品質民主的新氣象。 發言人指出，此次選委會選舉再次印證新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，真正實現「選賢任能」。參選人來源多元，涵蓋社會各階層、各界別、各群體：既有業界資深人士，也有行內後起之秀；既有土生土長的「老香港」，也有從內地和海外來港發展的「新香港」；既有中資、港資的代表，也有外資的代表；既有傳統的領軍人物，也有新興賽道的翹楚。

港澳辦認為選舉競爭激烈程度顯著提升：36個有選任委員的界別分組中31個界別分組差額選舉，比上屆增加18個；共有856名獲有效提名候選人競逐723個席位。候選人之間展開良性競爭：大家面向所在界別、團體和社會大眾積極競選，聚焦對接國家「十五五」規劃、落實香港首個五年規劃、加速北部都會區建設、促進產業轉型升級等香港發展的重大問題，以政綱論高低、以能力決勝負、以擔當爭認同。各界別選民與候選人深入交流，認真建言獻策，鄭重投出選票，選舉投票率高達98.79%。社會普遍評價，當選的選委會委員都是愛國愛港立場堅定、業界代表性認受性強、專業能力突出，為港為民服務熱忱高的優秀人才。

發言人指選舉圓滿完成，生動反映新選舉制度運作愈加成熟，進一步增強人們建設符合香港實際高品質民主的決心和信心。新選制之下歷次選舉過程中，維護國家主權、安全、發展利益和維持香港長期繁榮穩定的信念意志牢固樹立，「愛國者治港」的根本原則得到全面落實，理性、公平、有序的選舉文化日益形成，齊心協力「拼經濟、謀發展、惠民生、促進改革」的社會共識不斷凝聚。實踐一再證明，新選舉制度是符合「一國兩制」實踐行穩致遠的好制度，為香港實現良政善治、加快由治及興提供了堅實支撐，應倍加珍惜和堅定實踐。

中聯辦：激烈良性競爭優中選優 展現民主真諦 中聯辦則提到，是次選委會選舉全面貫徹「愛國者治港」原則，充分彰顯香港新選舉制度的顯著優越性，在香港特色民主發展道路上又邁出重要一步。這次選委會選舉是在香港「一國兩制」實踐進入新階段、香港首個五年規劃正式發布實施、香港即將迎來回歸祖國30周年的重要節點舉行的一次重要選舉，具有重大意義。新選委會委員的任期與香港首個五年規劃實施週期基本一致，肩負著支持配合特區政府協同各方把規劃「願景圖」轉化為發展「實景圖」的重要使命任務，社會高度關注，市民充滿期待。

從提名與投票情況來看，31個界別分組出現超額參選，部分界別分組呈現了「25人爭15席」「23人爭15席」的充分競爭格局，各界別分組投票率均高於上屆，總體投票率達98.79 %創歷屆之最，在激烈競爭、良性競爭中優中選優，展現了民主真諦。 此外從候選人背景來看，既有本地成長的青年工商從業者、嶄露頭角的年輕律師與工程師、深耕科研創科的學者，還有奧運獎牌精英運動員和殘疾青年音樂家，以及外資銀行高管以政治素人身份參選，展現了均衡參與、選賢任能。從競選期社會氛圍看，各候選人透過競選政綱及在選舉論壇、選民見面會上的解說闡釋，展現了專業卓越、務實擔當的精神，彼此進行「君子之爭」，全過程展現優質民主，進一步形成新選舉文化。