近日在社交媒體洗版的兩則運動消息，分別有人到中年從香港游泳到澳門的方力申，步入古稀之年的周潤發（發哥）參與毅行者，反映健康與運動不是年青人專美。昨日(22日)便有60名來各間安老院及長者日間護理中心的長者聚首一堂，比拼「四力」(肌力、平衡力、活力、智力)，當中最年長參賽者達98歲。 由銀創基金會及香港安老服務協會主辦的首屆「銀齡自強、樂活競賽」，希望推動長者透過遊戲方式強化身體，從而提升活動及自我照顧能力，從而達至「減約束約章」，令安老院舍實踐「減約束」及「自立支援」。

勞工及福利局副局長何啟明指：「安老院可照顧長者，但獨立自主則需要長者不斷慢慢建立信心及習慣才成事。期待得悉在減約束約章行動下，安老院能減少多少的約束措施，等老人家可自我照顧及提升復原能力。」 為 367 名長者減約束 香港安老服務協會於今年10月向已簽署約章的院舍進行問卷調查，受訪院舍合共為367名長者啟動減約束個案。 「今日見到這班長者的活力感好強，他們做到自己能力的活動，可練到肌力，將適量的運動變成遊戲，是很好的消閒娛樂活動。好多人以為長者運動就是物理治療那類，但其實可以將鍛鍊變成遊戲，在運動會氣氛下進行，長者會更有樂趣。」立法會議員(社會福利界)陳文宜稱。