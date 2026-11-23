代表鄺港傑的大律師Trevor Beel繼續盤問鄺港智，指他於2015年涉盜竊案被捕後潛逃內地，令鄺港傑放棄在美國工作計劃回香港照顧家庭，鄺港智指同意兄長承擔責任，把屋企放於個人之前，亦令兄長和蔡天鳳關係變得更密切。

鄺港智確認蔡是他的初戀情人，惟他並非蔡首任男友，蔡曾與另一人有一段關係。他與蔡天鳳離婚後，直至2023年仍有與蔡有持續性關係，又指蔡丈夫譚方駿「可能一直都知」，但沒有提出反對，更於2015年後提議與鄺港智、蔡三人一起同住，鄺港智強調「我知道佢(譚)有咁嘅心意」。鄺港智否認與譚方駿屬性伴侶，形容3人關係如屋企人。被問與前妻有性關係，及與前妻現任丈夫同住是否奇怪，鄺港智重申「係complicated(複雜)，hard to explain(難以解釋)，即係我喺一個好 complicated 嘅屋企」。