28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(23日)第43日審訊，第三被告鄺港智第三日作供。
代表鄺港傑的大律師Trevor Beel繼續盤問鄺港智，指他於2015年涉盜竊案被捕後潛逃內地，令鄺港傑放棄在美國工作計劃回香港照顧家庭，鄺港智指同意兄長承擔責任，把屋企放於個人之前，亦令兄長和蔡天鳳關係變得更密切。
鄺港智確認蔡是他的初戀情人，惟他並非蔡首任男友，蔡曾與另一人有一段關係。他與蔡天鳳離婚後，直至2023年仍有與蔡有持續性關係，又指蔡丈夫譚方駿「可能一直都知」，但沒有提出反對，更於2015年後提議與鄺港智、蔡三人一起同住，鄺港智強調「我知道佢(譚)有咁嘅心意」。鄺港智否認與譚方駿屬性伴侶，形容3人關係如屋企人。被問與前妻有性關係，及與前妻現任丈夫同住是否奇怪，鄺港智重申「係complicated(複雜)，hard to explain(難以解釋)，即係我喺一個好 complicated 嘅屋企」。
案發當日蔡已約友人下午茶 鄺港智：無留意
對於鄺球及蔡天鳳的關，鄺港智稱蔡本來不喜歡鄺球接觸小孩，自2022年中長女發燒引發衝突後更加抗拒，蔡經常因為鄺港智讓鄺球見小孩而責罵鄺港智。Trevor Beel指鄺港智曾供稱，向蔡提到鄺球指不如讓他見孫兒「唔會再配合」，是指甚麼？鄺港智稱「所有嘢包括賣樓、物業手續嘅嘢」及「細路仔啲嘢」如自己去見孫兒。鄺港智確認知悉父親簽署出售加多利山物業授權書，Beel追問鄺球可如何不配合？鄺港智稱「唔知可以點樣，佢可以取消授權書，或者之後唔配合」；Beel 指鄺球從沒這樣說，鄺港智稱鄺球曾提過，但忘記何時。
Trevor Beel關注案發當日鄺港智是否知道當日蔡天鳳相約女友人下午茶，指蔡當日預訂了3時40分，並計劃帶長女前往。鄺港智稱不知道蔡相約了誰，亦沒留意蔡有否取消預約，形容蔡與對方朋友關係「係表面嗰隻」。
案件編號：HCCC198/2025