28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，承認阻止合法埋葬屍體罪，案件今日(23日)第43日審訊，第三被告鄺港智第三日作供。

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel繼續盤問鄺港智，指他於2015年涉盜竊案被捕後潛逃內地，令鄺港傑放棄在美國工作計劃回香港照顧家庭，鄺港智指同意兄長承擔責任，把屋企放於個人之前，亦令兄長和蔡天鳳關係變得更密切。 鄺港智否認與譚方駿屬性伴侶 與蔡2023年仍有性關係譚無反對 鄺港智確認蔡是他的初戀情人，惟他並非蔡首任男友，蔡曾與另一人有一段關係。他與蔡天鳳離婚後，直至2023年仍有與蔡有持續性關係，又指蔡丈夫譚方駿「可能一直都知」，但沒有提出反對，更於2015年後提議與鄺港智、蔡三人一起同住，鄺港智強調「我知道佢(譚)有咁嘅心意」。鄺港智否認與譚方駿屬性伴侶，形容3人關係如屋企人。被問與前妻有性關係，及與前妻現任丈夫同住是否奇怪，鄺港智重申「係complicated(複雜)，hard to explain(難以解釋)，即係我喺一個好 complicated 嘅屋企」。

指鄺球威脅不合作 包加多利山賣樓事宜 對於鄺球及蔡天鳳的關，鄺港智稱蔡本來不喜歡鄺球接觸小孩，自2022年中長女發燒引發衝突後更加抗拒，蔡經常因為鄺港智讓鄺球見小孩而責罵鄺港智。Trevor Beel指鄺港智曾供稱，向蔡提到鄺球指不如讓他見孫兒「唔會再配合」，是指甚麼？鄺港智稱「所有嘢包括賣樓、物業手續嘅嘢」及「細路仔啲嘢」如自己去見孫兒。鄺港智確認知悉父親簽署出售加多利山物業授權書，Beel追問鄺球可如何不配合？鄺港智稱「唔知可以點樣，佢可以取消授權書，或者之後唔配合」；Beel 指鄺球從沒這樣說，鄺港智稱鄺球曾提過，但忘記何時。

案發當日蔡已約友人下午茶 鄺港智：無留意 Trevor Beel關注案發當日鄺港智是否知道當日蔡天鳳相約女友人下午茶，指蔡當日預訂了3時40分，並計劃帶長女前往。鄺港智稱不知道蔡相約了誰，亦沒留意蔡有否取消預約，形容蔡與對方朋友關係「係表面嗰隻」。 鄺港智指鄺球沒有向家人承認有情婦，但鄺港傑透過鄺球微信訊息紀錄及影片發現「有個女人除哂衫，跳舞色誘我老竇」，錄下傳送予家人，只有母親李瑞香不知情。Beel質疑鄺港智「作故仔」，指實際是鄺球誤把與情婦的訊息傳給鄺港傑。鄺港智否認，指當時「老竇send 錯咗畀我，唔係畀阿哥」，又指其後透過報章報道發現情婦「阿容」是按摩紅牌，鄺球與情婦在按摩場所認識。鄺港智早前供稱蔡天鳳在車上罵鄺球「教到個仔又溝骨妹，教到個女又做骨妹，咁就X街啦」，辯方質疑蔡從沒這樣説過，鄺港智不同意。

Beel問鄺港智，質疑為何案發當日沒有去學校接女兒放學，他回應「Abby叫阿哥叫老母去接啊嘛，我做咩仲去」，Beel指上述內容是他虛構，因為當時他被蔡責罵，一時情緒失控殺死蔡，在車上仍處於震驚狀態。他不同意，解釋「咁多年嚟都係咁樣」。 鄺港智交代，蔡要求他與鄺球商討子女事宜，惟他回應關於小朋友事情未能與鄺球溝通，蔡鬧他「無X用」，他直言「我習慣咗」。Beel關注蔡上一秒當他是好友兼戀人，兩人亦有性關係，下一秒就辱罵他，他回應「唔衝突嘅，鬧咗10幾年。你話係咪有性關係，咁一路做一路鬧都得㗎。情趣咁樣，習慣咗係咁樣溝通」。鄺港智確認，他在車上沒因生氣襲擊蔡天鳳、沒用力襲擊其頭部致骨折及內出血。

案件編號：HCCC198/2025